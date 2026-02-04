台灣「1青菜」過譽還是真神？旅外台人認證清脆爽甜：國外的像在啃樹皮

生活中心／王文承報導

吃飯時最常見的蔬菜之一，莫過於高麗菜，也是台灣人餐桌上的家常青菜，不少人喜愛它脆甜爽口的滋味。近日有一名網友表示，常聽人稱讚台灣高麗菜特別好吃，但因自己從未吃過國外的高麗菜，無從比較，忍不住好奇台灣高麗菜是否被刻意吹捧、其實有些過譽，貼文曝光後，掀起網友熱議。

台灣1青菜過譽？旅外台人：國外像啃樹皮

一名網友在網路論壇《PTT》發文指出，大家總說台灣高麗菜又甜又好吃，但因缺乏比較基準，每次聽到這樣的說法，心中總覺得有些誇張，忍不住提問：「台灣的高麗菜是真的很神，還是只是被過度神話？」

貼文一出，立刻引發網友熱議，不少人力挺台灣高麗菜，「在國外最懷念的就是台灣的炒高麗菜」、「最頂的還是高山高麗菜」、「真的比較甜、比較好吃」、「世界第一，外國還搶著買」、「台灣高麗菜沒什麼好質疑的」、「快炒店跟高山種的都很強」、「台灣的是真的好吃」。

也有不少網友分享國外高麗菜的實際口感，「拿國外進口品種來炒幾乎都是雷」、「吃過韓國跟美國的，高麗菜硬到不行、不甜又葉子厚，土味超重」、「美國的溫帶高麗菜幾乎吃不出味道，纖維又粗，像在啃樹皮」、「台灣高麗菜是品種差異，國外很多吃起來像嚼蠟」、「歐洲的高麗菜煮20分鐘還是跟鳳梨皮一樣硬」。

根據農糧署介紹，高麗菜（甘藍）是台灣家庭常見的蔬菜之一，富含膳食纖維、礦物質，以及維生素C、維生素K等營養素。國內常見的高麗菜，依葉球緊實度大致可分為軟種與硬種。軟種以日本引進的「初秋」品種最為普遍，口感甜脆、葉脈細緻；平地盛產的「雪翠」則葉脈紋路較明顯，纖維細、清脆爽口，適合快炒或切絲生食。至於硬種高麗菜，則以「228」品種為主，外型較扁平，因纖維較多，更適合用於做餡料或燜煮料理。

