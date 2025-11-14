台灣 10 月 CPI：物價漲不停！房租、電費、管理費全面上漲

行政院主計總處公布 114 年 10 月消費者物價指數（CPI）最新結果，全體 CPI 較去年同期上漲 1.48%，雖屬溫和漲幅，但多項民生必需支出持續走高，使得生活成本仍有明顯上升壓力。尤其房租、外食、家庭管理費等與日常最密切的支出項目，成為這波物價增幅的主因。（首圖圖源：擷取自行政院主計總處）

主計總處報告指出，若扣除波動較大的蔬果與能源價格，10 月核心 CPI 上漲 1.84%，反映服務性支出仍在增長。七大類項目中，「居住類」漲幅最受關注，年增 2%。其中房租上漲 2.14%、家庭管理費上漲 5.57%、家庭用電費上漲 5.24%，皆因夏季電費調整與建物維修成本提高，使居住成本成為帶動整體物價的重要推手。

物價漲幅在不同所得族群間的感受也不同。統計顯示，低所得家庭的物價年增率為 1.52%，高於中、高所得家庭的 1.46%～1.51%。主因低收入家庭在食物與房租支出占比較高，對物價變動更為敏感。

食品方面，10 月因適逢中秋與國慶連假，外食與旅遊需求升溫，使外食費上漲 3.56%，肉類上漲 5.43%，蛋類上漲 6.69%。旅遊需求也推動旅館住宿費、團費上漲約 3%。

不過，去年颱風造成蔬果基期偏高，今年反而使蔬果價格回落 4%～5%，部分抵銷了漲幅，使整體 CPI 維持在相對穩定區間。

在生產端方面，10 月生產者物價指數（PPI）年減 3.5%，顯示原物料價格仍偏低，包括化學品、金屬、電子產品等類別皆持續下滑。進口物價與出口物價分別年減 6.64% 與 4.56%，反映全球物價環境相對穩定，短期內不至於引發輸入性通膨。

