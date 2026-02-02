台灣 AI 消費性電子領導品牌 PowerRider旗下 AI ONE系列產品橫掃台灣及美國群眾募資平台，並在國際展會大放異彩。

隨著生成式 AI 浪潮席捲全球，AI 應用已從雲端運算走向個人終端。台灣 AI 消費性電子領導品牌 PowerRider，在創辦人郭洪斌（Band 哥）的領軍下，憑藉「AI 實體化」的獨特戰略，成功打破軟體操作門檻。旗下 AI ONE 系列產品於短短一年內，橫掃台灣及美國群眾募資平台，並在國際展會大放異彩，象徵台灣新創勢力正式插旗全球 AI 應用市場。

酷瘋國際（CoolTop）旗下 AI 消費性電子領導品牌 PowerRider，正式發表 AI ONE 系列產品，旨在透過實體硬體入口，重新定義人機互動的新標準。(圖 /酷瘋國際提供)

從痛點出發：解決 AI 普及的「最後一哩路」

儘管 AI 性能強大，但多數使用者仍面臨指令（Prompt）理解困難、App 切換繁瑣及工作流斷層等痛點。Band 哥指出：「如果 AI 要真正普及，它就不能只存在於螢幕裡，必須變成『伸手就能用』的工具。」

為了落實「讓人人都能駕馭 AI 力量」的願景，PowerRider 推出 AI ONE UltraHub。作為全球首款 AI 集線器（AI Hub），該產品將 AI 從單純的軟體轉化為實體硬體入口，使用者無需切換視窗，透過實體按鍵即可一鍵啟動文字生成、會議摘要與內容創作，達成 AI 與日常工作流的深度整合。

【AI ONE 語音操作實境】告別複雜切換！PowerRider 讓語音成為最強生產力工具。從網站搜尋到檔案管理，一聲令下，AI 即刻就位，助您實現省時高效的智慧辦公生活。(圖/酷瘋國際提供)

國際戰績彪炳：從台灣募資走向全球市場

AI ONE 系列的成功模式採取「台灣驗證、國際擴散」的雙軌戰略，成績斐然：

2025 年 8 月： 全球首款 AI ONE UltraHub 問世，引發產業關注。

2025 年 9 月： 於台灣「嘖嘖」募資平台取得亮眼成績，證實市場對實體 AI 產品的高度需求。

2026 年 1 月： 成功完成美國 Kickstarter 募資，正式宣告進軍國際市場，從台灣新創蛻變為全球 AI 品牌。

PowerRider 於 2025 年 10 月 Global Sources 香港消費電子展初試啼聲，創辦人郭洪斌（Band 哥，右二）親自向國際買主展示 AI ONE 系列產品。該品牌憑藉『硬體整合 AI』的創新應用，在展會現場吸引多國業者洽詢，成功邁出品牌全球佈局的第一步。(圖/酷瘋國際提供)

佈局全球生態系：鍵盤、滑鼠、麥克風全面 AI 化

在 2025 年 10 月的 Global Sources 香港消費電子展初試啼聲後，PowerRider 於 2026 年 1 月進一步擴張產品線，發佈 AI Keyboard（鍵盤）、AI Mouse（滑鼠）及 AI Microphone（麥克風）。

這系列新品的設計核心在於「原生 AI 整合」，將 AI 功能內建於使用者每日接觸最頻繁的硬體中。透過實體 AI 專屬鍵與語音互動，AI 不再是外掛，而是無感融入工作情境的生產力夥伴。PowerRider 亦預告將於 2026 年 4 月再度參展 Global Sources，屆時將發佈更多生態系新品。

全方位 AI 生態系佈局：PowerRider 於展會展示 AI ONE 全系列解決方案，包含 AI Microphone、UltraHUB、AI Keyboard 及 AI Mouse。該系列產品旨在解決傳統 AI 工具註冊繁瑣、介面不友善及月費昂貴等痛點，為使用者提供無縫銜接的實體 AI 使用體驗。(圖/酷瘋國際提供)

創辦人願景：AI 不該是特權，而是普惠工具

對 Band 哥而言，PowerRider 的使命是一場關於 AI 的普及運動。他強調：「AI 不該只讓少數人變強，而是要讓更多人少走彎路。」深耕 AI 教學與內容創作多年的他，看見無數人因學習焦慮而放棄新技術。他深信，當 AI 變得像滑鼠、鍵盤一樣直覺時，大眾才能真正開始「駕馭」這股力量。

深度的用戶互動體驗：在展會現場，PowerRider 團隊向參觀者演示 AI ONE 系列的軟體介面與 AI PPT、AI 繪圖等強大功能。透過實體 AI 鍵與專屬軟體的配合，讓 AI 不再是高門檻的技術，而是每位使用者都能輕易駕馭的生產力工具。(圖/酷瘋國際提供)

展望未來：打造全球 AI 應用入口品牌

從硬體開發到生態系建構，PowerRider 正在重新定義人與 AI 的互動方式。不只賣硬體，更在打造一個屬於大眾的 AI 應用入口。在生成式 AI 持續進化的時代，AI ONE 將成為每個人開啟未來工作模式的關鍵鑰匙。

關於 PowerRider

