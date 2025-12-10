台灣Škoda總裁李御林年底提前退休 由魏廣劭升任

帶領台灣Škoda11年的總裁李御林(見圖)申請提前退休，將於12月31日卸下總裁職務，遺缺將由銷售暨通路發展處長魏廣劭升任。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕帶領台灣Škoda達11年的總裁李御林申請提前退休，將於12月31日卸下總裁職務，遺缺將由銷售暨通路發展處長魏廣劭升任。

李御林於2009 年加入Audi Taiwan擔任銷售處長，並於2015年台灣福斯公司成立之際接任 台灣Škoda總裁，在他的帶領下，台灣Škoda持續創造銷售佳績，2023年突破年銷量1萬輛的里程碑，並在過去連續4年穩居台灣歐洲進口品牌前5名地位。

由於李御林提出退休，台灣福斯今天也宣布自2026年1月1日起由魏廣劭先生接任台灣Škoda總裁，魏廣劭於2008年加入 Audi Taiwan。

廣告 廣告

並自2015年起擔任台灣Škoda銷售暨通路發展處長至今，擁有豐富廣泛的品牌營運經驗，多年來與李御林密切合作，也是推升Skoda 成長至今的重要推手之一。

【看原文連結】

更多自由時報報導

日本人買下UNIQLO所有羽絨外套實測！曝光「最強款式」

世界哪個國家「個人收入、財富」最不平均？ 台灣排名曝

麥當勞太貴了！菜單漲幅曝光「遠超通膨率」網爆氣：不如吃餐廳

台鏈吸收25％H200銷中費用？童子賢：代收代付、非台灣買單

