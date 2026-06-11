台灣「T-Zombie」宇宙來襲 爆紅短片《閩江船事件》長片計畫正式啟動
今年在金馬奇幻影展掀起現象級討論、全場觀眾口碑爆棚的喪屍題材短片《閩江船事件》，今日傳出令影迷振奮的重磅好消息！該片在群眾集資平台「MAGIC HOUR GUILD」以近七成的超高支持率火熱通過表決。在市場的高度期待下，電影公司車庫娛樂正式宣布，將與新銳導演游智傑強強聯手，全面啟動《閩江船事件》的電影長片開發計畫，誓言打造出屬於台灣人的《屍速禁區》！
《閩江船事件》將故事背景拉回風聲鶴唳的台海危機時期。劇情講述一艘散發詭譎氣氛的神祕漁船，意外擱淺在最前線的軍事孤島。島上值星官張以天立刻指揮全體士兵嚴陣以待、部署迎敵；但他萬萬沒想到，船艙內隱藏的並非敵軍，而是致命的未知病毒。當這群駐守孤島的軍人被迫與喪屍近身肉搏，前線戰區瞬間淪為人間煉獄。當台海危機遇上活屍浩劫，極度壓抑的軍事驚悚結合地緣政治，窒息感直接拉滿！
短片在影展放映時，便憑藉獨特的歷史背景與視覺風格收獲大批死忠粉絲，被譽為近年最具原創性的台灣類型片。不少影迷更盛讚導演游智傑極具潛力，有望成為「台灣延尚昊」。當年延尚昊導演用《屍速列車》開啟了風靡全球的「K-Zombie」盛世；而游智傑則巧妙利用台灣外島的孤絕地形，將政治的緊繃感轉化為生理上的極致恐懼。
導演游智傑感性表示：「台灣擁有世界上難以複製的歷史與時代焦慮，這是非常肥沃的創作土壤。」這次長片升級，不僅感觀刺激與大場面全面翻倍，更將深度挖掘極端處境下的人性衝突，期待能掀起屬於台灣的「T-Zombie」全新風潮，將這份屬於台灣的日常危機感，轉化為具國際共鳴的震撼巨作！
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