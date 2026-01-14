台灣1地日夜溫差破20度 鄭明典揭原因：少見

前氣象局長鄭明典就點出，近期台灣出現日夜溫差大的現象。（示意圖／東森新聞）





早晚出門要穿外套，中午卻熱到流汗，最近不少民眾都明顯感受到天氣變化。前氣象局長鄭明典就指出，近期台灣出現日夜溫差大的現象，昨（13）日關西工作站甚至高低溫差超過20度，讓他忍不住直呼，在台灣這種海洋性氣候區，「日夜溫差大於20度還是少見」。

日夜溫差明顯拉大

鄭明典在臉書發文表示，近期日夜溫差大的關鍵，在於夜間輻射冷卻強、白天日照增溫也快，而這兩種情況其實出現在相似的氣象條件下。他舉例說明，日前輻射冷卻造成的最低溫，出現在關西工作站，僅有4.9度，但太陽升起後氣溫迅速回升，中午過後不久便衝到25.5度，單日高低溫差超過20度，相當罕見。

海洋性氣候也出現極端差距

鄭明典補充，在內陸地區，單日溫差甚至有機會超過40度，但台灣屬於海洋性氣候，日夜溫差超過20度並不常見。他也提到，近年自動氣象站數量增加，觀測點更密集，才有機會記錄到這類極端的溫度變化，讓民眾實際感受到天氣變化的劇烈程度。

週末天氣相對穩定

中央氣象署指出，從1月16日至1月18日，各地早晚仍偏涼，中南部日夜溫差較大。迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，會有局部短暫雨，其餘地區則以多雲到晴為主。低溫方面，西半部、宜蘭及金門約12到17度，花東及澎湖約17到18度，馬祖則可能下探10到12度。

下週冷空氣逐步南下

氣象署提醒，1月19日起東北季風增強，1月20日至1月21日，強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫將明顯轉冷，其他地區早晚也偏冷。北部及宜蘭白天偏冷，基隆北海岸與大台北山區降雨機率提高，花東及恆春半島則有零星短暫雨，新竹以南仍以多雲到晴為主。

低溫風浪同步升級

隨著冷空氣影響，1月20日至1月21日，中部以北及宜蘭低溫可能降至11到14度，南部與花東約14到17度，馬祖甚至可能出現7到8度的低溫。同時，海面風浪也將明顯增強，1月19日至1月21日，各海面浪高可達3到5米，台灣海峽在1月20日可能出現強陣風，海上作業需特別留意。

行車與戶外活動要留心

氣象署也提醒，1月17日至1月18日清晨，桃園以南地區容易出現局部霧或低雲，可能影響能見度。花東沿海及離島有長浪發生機率，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車、登山及農作物防寒都需特別注意安全。



