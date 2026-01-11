台灣1夜市「100元吃超飽」他曝神奇物價 9.5萬人朝聖

嘉義朴子夜市CP值超高。（示意圖／AI生成）





一名網友近日分享自己回到嘉義後，前往朴子夜市覓食的經驗，直呼「100元就能吃到滿滿一袋」，價格實惠又選擇多元，讓人感受到久違的親切感。貼文曝光後迅速引發討論，不少網友直呼這樣的夜市物價現在真的很少見。

超高CP值 價格像回到從前

該名網友在 Threads 以「回嘉真好」為題發文，並附上多張現場照片，指出朴子夜市不少攤販仍維持銅板價位，包括一支15元的糖葫蘆、20元一包的地瓜球、一串10元的鳥蛋，甚至20元就能買到5支滷雞腳，價格親民到讓人直呼像是回到從前，也引發不少人留言表示羨慕、想專程前往朝聖。

朴子週六夜市位於嘉義縣立體育館旁及鎮安宮周邊，每週僅在週六營業，約從下午5點開始陸續擺攤，一直熱鬧到晚間11點左右，剛開始營業就吸引許多民眾逛夜市，時常可見大量人潮。

網友紛紛分享自己的經驗「每次回去一定要吃豐仁冰、地瓜球、豆乳雞」、「滷雞腳超透，算是我目前唯一敢吃的雞腳」、「我是高雄人，超喜歡嘉義的夜市！去一次就深深愛上，這才是真正的夜市」、「想念嘉義美食」、「其實我一直以為每個地方的地瓜球都是3包50」。

