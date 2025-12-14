台灣1好市多門市傳搬家！執行長證實：有分店要遷址

即時中心／温芸萱報導

近期傳出，好市多（Costco）計畫在台中再開第三家分店，而同時也有消息指出，台灣現有某家分店將進行搬遷。對此，好市多執行長羅恩·瓦克里斯在11日召開的財報電話會議上透露，2026會計年度公司安排了五項「分店升級遷址」計畫，其中就包括台灣的一家門市，但他並未點名是哪一家。

據《三立新聞網》報導，美東時間11日下午五點，好市多針對截至2025年11月23日的2026會計年度召開第一季財報。執行長指出，受到西班牙多個新倉庫工程進度延宕影響，原本計畫新開35家分店的目標將下修至28家，但他強調，此為短期調整，不會改變好市多長期每年新增30家以上門市的策略。

此外，執行長也說明，2026會計年度公司已確定五家門市將進行搬遷升級，分別位於美國三家、加拿大一家及台灣一家。他指出，這些門市原本營運已接近飽和，搬遷後將可使用更寬敞的場地、增加停車位，部分據點還可增設加油站，讓會員購物體驗更佳。

執行長表示，透過此類升級搬遷，公司不僅能提升現有門市的服務品質，也可加速當地市場的銷售成長。雖然透露了將會搬遷，但他並未點名台灣哪家門市會搬遷。

