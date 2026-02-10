（圖／翻攝「政客爽」臉書）





內政部今天公布115年1月戶口統計資料，1月出生數為8723人，較去年1月減少772人，較去年12月減少304人。外界憂心，去年新生兒數僅10萬7812人，若出生率持續惡化，今年新生兒恐跌破10萬人，剩9萬多人？臉書粉專「政客爽」質疑，對比十年前2016年1月的出生人口數是17,190，如今整體出生人口數是「腰斬式下滑」。按照民進黨說的股市破三萬點、經濟非常好，那為什麼台灣少子化是全世界倒數第一呢？年輕人應該更敢生才對啊！國防兵源不足，那怎麼抗中保台？

PTT鄉民嘲諷，「感謝民進黨上任加速少子化」、「少子化辦公室大成功」、「保底十萬，政府的新炒房2.0準備上路」、「生下來給民進黨當人礦幹嘛」、「還有這麼多喔」、「靠偏鄉再撐生育率」、「去比對這10年的房價，會發現驚人的負相關」、「民進黨正在消滅台灣人」、「民進黨抗中，結果最重要的兵源不care」、「今年應該超級有機會低於10萬」、「民進黨亡台滅種大成功」、「看來今年別說10萬保衛戰了，9萬都要拚」、「感謝黨，離統一又近了一步」、「二十年來，經濟最好，股市三萬，房價溫馨」、「不重要，讓我們繼續維持房市股市」。

臉書粉專「政客爽」開砲，最新數據，2026年1月份的出生人口數8,723人，但十年前2016年1月的出生人口數是17,190，整體出生人口數是「腰斬式下滑」。

馬政府執政的時候，出生率有明顯上升的趨勢，在執政後四年幾乎保持年年20萬出生數以上，馬英九曾經在2012年表示：「政府希望每年的新生兒不低於十八萬人。」，結果他也確實做到了。

「政客爽」質疑，反觀民進黨執政年年出生人數都銳減，讓台灣陷入國安困境。既然按照民進黨說的股市破三萬點、經濟非常好，那為什麼台灣少子化是全世界倒數第一呢？年輕人應該更敢生才對啊！

「政客爽」指出，未來少子化會遇到哪些問題？

1.勞動力短缺，造成經濟負面影響。

2.社會福利與健保體系的財政壓力，過去可能是5 個年輕人扶養 1 個老人，未來可能演變成 1 個年輕人要負擔 1 個老人的生計，青壯年族群的稅收負擔將大幅增加。

3.學校倒閉，教育行業寒冬來臨。

4.消費市場縮減與內需疲軟，商家難道都只能做貿易出口維生嗎？

5.國防兵源不足，那怎麼抗中保台？

「政客爽」強調，大家繼續輕視這個問題，未來只會越來越慘，而且這些問題事實上也已經是現在進行式。

● 台灣1月出生數8723人創新低 全年恐跌破10萬關卡