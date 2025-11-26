台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光

生活中心／陳慈鈴報導

烏來老街的溫泉文化，遠近馳名。（圖／記者陳慈鈴攝影）

台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。

一名網友於臉書社團「反攻大路」發文，以諷刺的口吻提到，如何搞爛世界遺產潛力風景，並舉「烏來」為例。指當地有世界稀有溫泉水質、河谷風景、瀑布、原民文化、伐木台車。然而，全區小加薩戰爭東南亞貧民窟風格，廢墟一堆，水管電線雜亂，花了上億蓋了新橋，阻擋山林視線，中華美學，「這就是國旅。」

此文一出，網友討論熱烈，紛紛表示，「建築缺乏整體性的規劃，台灣觀光失敗的地方之一」、「一手好牌打爛，這就是台灣」、「烏來已經算是台灣旅遊裡面一片淨土了！其他地方更嚴重」。

烏來風景特定區114年1月至9月到訪人數統計。（圖／翻攝自交通部觀光署「觀光統計資料庫」官網）

據悉，「烏來老街」位於烏來街、瀑布路與環山道路一帶，當地業者的招牌樣式統一，看起相當整齊，多數店家都以當地原住民特色發揮，因此像是小米酒、竹筒飯、馬告料理、麻糬等特色美食及伴手禮，遊客都能體驗到。

根據交通部觀光署「觀光統計資料庫」數據顯示，烏來風景特定區於2024年，總計吸引225萬人次到訪，在新北景點中排名第9。今年部分，截至9月，累積的觀光人數已經超過253萬人次，遠勝去年。

