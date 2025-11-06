台灣1水果登「日本營養午餐」！學生讚：非常好吃

記者柯美儀／台北報導

農業部與日本笠間台灣辦事處攜手推動「台灣優質水果供應茨城縣中小學營養午餐合作計畫」，今（114）年邁入第7年，繼鳳梨、芒果之後，由香氣濃郁、風味絕佳的台灣香蕉壓軸登場，並特別於今（6）日在茨城縣笠間市岩間第一小學校舉辦公開供餐交流活動。

農業部自108年7月24日與茨城縣笠間市簽署「強化飲食及文化交流發展合作備忘錄」以來，雙方持續推動台灣水果進入日本校園午餐計畫，讓日本學童透過日常飲食體驗台灣水果的天然香甜。今年度共有18個市町村、223所中小學校參與香蕉供餐採購，學童約6.8萬人，計採購台灣香蕉約10公噸。

岩間第一小學校也在農業部的促成下，與台北市信義區興雅國小進行營養午餐食譜交換活動。（圖／農業部提供）

農業部表示，台灣香蕉外觀金黃、香氣濃郁，口感細緻綿密，風味明顯優於其他國家產地，笠間市學童在享用後紛紛表示「非常好吃」，並對能在校園午餐中吃到台灣香蕉感到十分興奮。這不僅展現了台灣香蕉在品質上的高度競爭力，也進一步深化了日本年輕世代對台灣農產品的認同與好感。

此外，岩間第一小學校也在農業部的促成下，與台北市信義區興雅國小進行營養午餐食譜交換活動。日方特別準備以笠間市特產栗子製作的傳統日式點心「栗子澀皮煮」，作為台灣學童午餐的飯後甜點，讓台日學童認識彼此的飲食文化。興雅國小學生對「栗子澀皮煮」的香氣與細膩口感都表示十分新鮮有趣，雙方以飲食文化交流開啟友誼新篇章。

台灣香蕉飄香笠間市岩間第一小學。（圖／農業部提供）

農業部強調，台灣香蕉長年為我國最具代表性的外銷果品之一，並以日本為最重要的外銷市場；雖近年出口受全球貿易市場波動與匯率變化影響，但藉由與日本地方政府及教育單位合作推動食農教育，不僅讓日本學童認識台灣水果，也有助於提升台灣整體農產品品牌形象與市場好感度。

農業部表示，未來將持續結合產業輔導與國際行銷策略，拓展海外市場，並深化與日本各地方政府的交流合作，讓更多日本民眾認識並喜愛台灣水果，共同見證台日農業交流的長遠發展與友誼成果。

