台灣1蔬菜被讚爆 台人出國秒懷念：國外吃不到

一名網友表示，過去常聽到身邊人稱讚台灣產的高麗菜特別好吃，無論是大火快炒、清燙或入湯慢煮，都能吃出自然清甜，是國外其他品種難以相比的風味，讓他好奇這樣的說法是否真有其事，貼文曝光後引發熱烈討論，多數網友都偏好台灣高麗菜，認為不論是高山或一般產地，口感與甜度都相當出色，直言在國外吃不到時會特別想念。

原PO近日於PTT發文表示，自己經常聽到身邊的人稱讚台灣高麗菜「特別甜、特別好吃」，煮湯都能自然回甘，清炒也能吃出甜味，甚至有人認為只有台灣產的高麗菜才有這種獨特風味，他好奇這說法是否被過度誇大。

貼文曝光後，引來網友熱烈討論，多數人力挺台灣高麗菜，認為不論是高山栽培或一般產地，品質與甜度都相當出色，也有人直言與日本、韓國等地的高麗菜相比，台灣的高麗菜更合胃口；但也有少數人認為，口感差異與品種、料理方式密切相關，和產地無關。

網友留言，「國外的真的差很多」、「高山的真的有夠甜」、「台灣是真的好吃，台灣的用煮、用炒都好吃」、「快炒店和高山種的很頂」、「日本的煮過後你就知道台灣的多好吃」、「最頂的是高山高麗菜」、「真的好吃，尤其你有吃過日本的話」、「韓國、日本的都沒台灣的好吃」、「沒有，我覺得國外的比較甜」、「台灣的高麗菜是品種差異，國外很多像嚼蠟，料理方式不同會決定流行的品種」、「料理方式也有差，台灣炒高麗菜用蒜頭爆香，在國外最懷念台灣的炒高麗菜」。

