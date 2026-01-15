台灣10億級富豪將破萬人！86%資產配置海外，家族辦公室成傳承新顯學

台灣財富版圖持續擴張，但在金山銀山背後，卻潛藏傳承隱憂。中國信託銀行攜手波士頓顧問公司（BCG）週三（1/14）發布報告指出，台灣「高資產客群」財富總額將以年均10%速度增長，預估2029年將達新台幣59兆元 。 然而，資誠（PwC）發布的調查卻示警，空有財富卻缺「家法」，台灣逾五成家族企業至今仍無正式治理制度，在資產規模飆升的同時，傳承風險也正急劇升高 。

中信銀行調查，​台灣「超高資產客群」（淨資產新台幣10億元以上）頂層人數成長速度高於整體市場，預計將由2025年的8,000人增加至2029年的 1.1萬人 。

這份調查報告也歸納出高資產客群的共同行為包括，受地緣政治影響，跨境配置成為常態，​10億元級超高資產客群持有境外資產比例高達86% 。跨境配置已由單純的「分散風險」轉變為「家族資產結構核心」 。區域偏好部分，亞太以新加坡、日本為核心；美國資產增持中；對港澳觀望、對中國大陸態度保守 。

隨著​家族辦公室（Family Office）興起，調查也發現，逾八成客戶聽過，但僅17%深入理解，實際導入約兩成，顯示多數人尚未釐清兩者差異，家族辦公室被視為「治理中樞」（統籌稅務、傳承），有別於私人銀行的角色著重於「執行單位」（投資操作）。

​

​中信銀行指出，目前家族辦公室服務重點已由單純的「產品競爭」轉向「治理能力」競爭，將協助家族建立可傳承的架構，應對跨境與世代挑戰 。

與此同時，資誠（PwC Taiwan）近期也發布《2025全球暨台灣家族企業調查報告》，對全球62個地區共1,325個家族企業進行調查，包含32位台灣家族企業受訪者。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，家族企業正站在歷史性轉捩點上，面對地緣政治不穩、缺工、生成式AI等多重挑戰，未來五年，台灣家族企業最重要的首要任務，已從單純獲利轉向強化長期韌性、治理制度與傳承規劃，真正的競爭力，不只在財務報表，更在家族治理制度的成熟度。

資誠家族辦公室主持會計師洪連盛表示，今年的調查顯示，僅有25%的企業達成雙位數的營收成長，較兩年前的43%明顯下滑，反映地緣政治、貿易政策不確定性及科技轉型壓力正重塑企業營運環境。對不少企業而言，能夠原地踏步已像是一種進步。

在外部衝擊方面，人力與領導力發展（69%）、市場與競爭壓力（66%）、決策制定（53%）、傳承規劃（47%）及公司治理（41%）是台灣家族企業面臨的五大難關。然而，在面對重大市場變革時，有22%的家族企業選擇積極創新，僅3%願意徹底重塑商業模式，顯示多數仍偏向保守，可能低估市場變化速度。此外，全球有61%將生成式AI視為企業成長機會，台灣僅13%，顯示台灣家族企業存在明顯AI落差，未來競爭力隱憂浮現。

洪連盛指出，在接班現況上，逾六成的台灣家族企業正進行接班傳承計畫，16%打算交給專業經理人，46%打算交給子女或家族成員，但下一代參與意願不足、專業能力落差、傳承與創新平衡困難，已成為最大挑戰。值得注意的是，94%台灣家族成員在家族企業內任職，旁系親屬比例甚至高於創辦人，顯示未來將面臨更複雜的股權、經營權與受益權安排難題。

調查發現，台灣逾五成家族企業沒有任何家族治理制度，包含家族憲法、股權進退場機制、衝突解決機制等，多數未有白紙黑字的規範，法律不確定性高，傳承風險將隨著家族成員增加而急遽升高。

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安表示，這種制度性的空白，在面對日益複雜的家族成員結構時，極易引發「同姓不同命」的內部矛盾，不僅讓非家族的專業經理人感到不公，更會在家族成員之間埋下分裂的種子。

洪連盛表示，全球有67%採用「單一家族辦公室（SFO）」是由事業單位成立及營運的型態。台灣則有70%屬於成本最低、結構鬆散的「嵌入式家族辦公室（EFO）」，顯示多數台灣家族企業尚未導入專業化、系統化的整合管理。不過，台灣企業主大多都有成立家族投資公司，用來集中股權與管理家族財富，可做為家族辦公室的基礎架構，若台灣企業主尚未準備成立實體家辦，家族也可先委託專業機構擔任虛擬家辦，逐步完善傳承架構。





