台灣10月均溫破70年紀錄！2025年恐成史上第二暖

全球暖化效應持續加劇，中央氣象署日前透過臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」指出，台灣今年10月均溫已創下1951年以來同期最高，9月均溫也創下70餘年來第三高，而全球多地也陸續傳出破紀錄的高溫現象。

「報氣候 - 中央氣象署」指出，台灣今年10月均溫已創下1951年以來同期最高。（圖／翻攝報氣候 - 中央氣象署臉書粉專）

根據中央氣象署分析，今年9月台北測站所量測「單日最高氣溫超過35度」的日數達到19日，創下測站史上新高。不僅台灣，歐盟哥白尼氣候變遷服務（Copernicus Climate Change Service）的資料顯示，今年10月全球地表均溫是有紀錄以來同期第三高，比工業化前（1850-1990）高出1.55度，也是自今年4月以來首次突破1.5度的門檻。

氣象署進一步表示，在過去12個月（2024年11月至2025年10月）中，年平均偏暖幅度已達到1.5度，顯示全球已長時間貼近1.5度的暖化門檻。2025年整個北半球夏季幾乎都高於過去30年的平均溫度，8月的西南歐更經歷了超過一週的熱浪，英國、愛爾蘭和西班牙都度過了史上最高溫的夏季。

西班牙8月連續16日的熱浪造成上千人死亡，乾燥炎熱的天氣也助長了野火，導致數千人因此流離失所。日本則創下史上最熱的夏季，已連續三年打破夏季高溫紀錄，沖繩更創下史上最熱9月，整個夏天有超過10萬人中暑送醫院。加拿大卑詩省阿什克羅夫特（Ashcroft）在9月測得40.8度的史上新高，多所學校因高溫決定停課。

中央氣象署指出，這股暖勢與偏高的海溫同時發生，8至10月全球極區外海域平均海表溫度皆為同月史上第三高，北太平洋海域普遍處於海洋熱浪狀態，北大西洋、地中海、印度洋也都經歷了海洋熱浪。

