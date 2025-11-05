台灣10月外匯存底6,001.97億美元 月減27.46億美元

中央銀行今（5）日公布十月底我國外匯存底金額為 6,001.97億美元，較上個月底減少 27.46億美元。 （新台幣示意圖）

[Newtalk新聞] 中央銀行今（5）日公布十月底我國外匯存底金額為 6,001.97億美元，較上個月底減少 27.46億美元。

本月外匯存底變動主要因素：一、外匯存底投資運用收益；二、主要貨幣對美元之匯率變動；三、央行為維持外匯市場秩序進場調節。

此外，截至今年 10 月底，外資所持有之國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計 11,537億美元，約當外匯存底192%。

近期，新台幣兌美元匯率走貶，迄今日收盤已來到30.954、較前一個交易日走貶 0.16%，31 元整數關卡近在眼前；據外媒報導稱「新台幣本季預期升值 2%、至 30.2元」、「美國緊盯央行操作，年內新台幣匯率可能大幅波動」；對此，央行特地發聲明「直球對決」，澄清在這段期間內，已基於職責適時進場調節，並請國內廠商分散結匯、敦促外資強化自我管理，確保匯入資金實際運用於投資國內證券；加上多次發訊說明國內匯市情勢，強調「美國財政部未要求新台幣升值」，國內外匯市場供需才逐漸回復平衡。

央行指出，自第三季開始，因先前措施逐漸緩和市場對新台幣非理性升值的預期，新台幣對美元匯率已由 7 月 3 日 28.828元開始回穩，11 月 4 日收盤匯率為 30.906元，新台幣對美元匯率回貶 6.7%。此足以顯示，部分媒體評論匯率的報導為純屬猜測，呼籲市場評論者及媒體勿臆測並評論匯率走勢，避免影響國內匯市秩序及穩定。

