台灣10銀行捲太子詐團案！陸控美國家級駭客「黑吃黑」陳志比特幣
柬埔寨太子集團涉跨國詐騙、洗錢案遭檢警調查扣在台逾45億元資產，也引發不法外資在台橫行的質疑，立委12日炮轟金管會洗錢防制有問題，但金管會表示，已清查國內10家涉及銀行每一筆金流，目前大額資金通報多符合法規。另大陸國家電腦病毒應急處理中心指，美國政府制裁、沒收太子集團主席陳志持有的12.7萬多枚比特幣，是典型國家級駭客組織操盤的「黑吃黑」事件。
立委賴士葆、李坤城昨在立法院財委會都問及太子集團詐騙與洗錢的問題。金管會主委彭金隆表示，10月14日收到美國制裁訊息後，金管會檢查局15日就進駐每家涉案銀行清查金流，銀行局也約詢每家銀行，目前銀行在大額資金通報沒有問題。
彭金隆表示，過去銀行陸續通報多次，從民國107年、108年後共計通報52次，交由執法機關來判斷是否需要進一步動作。金管會也需要花時間去理解，確認銀行有無落實增強盡職調查（EDD）與客戶盡職調查（CDD）。
立委質疑，以太子集團個案來看，防洗錢是否有改進的地方？金管會表示，就事前、事中部分，銀行的洗防機制，該做的都有做，但如何避免類似案件發生，外界有更高的期待，金管會將就案例上繼續檢討改進。
對於美國司法部查扣太子集團資產中有多達12萬多枚比特幣，也牽涉到一起2020年駭客攻擊事件。大陸國家電腦病毒應急處理中心9日發布《LuBian礦池遭駭客攻擊被竊取巨額比特幣事件技術溯源分析報告》指出：LuBian礦池2020年發生一起駭客攻擊事件，總計12萬7272.06953176枚比特幣，當時市值約35億美元，如今市值150億美元被竊取。這批巨額比特幣的持有者，正是陳志。
《報告》分析，攻擊者控制的比特幣錢包位址，長達4年幾乎分文未動，顯然不符合一般駭客急於變現追逐利益行為，更像是「國家級駭客組織」操盤的精準行動。2024年6月這批被盜比特幣才再次被轉移到新的比特幣錢包位址，至今未動。
《報告》稱，2025年10月14日美國司法部宣布起訴陳志、沒收陳志及其太子集團約12萬7271枚比特幣。種種證據表明，美國政府沒收的這批巨額比特幣，正是早在2020年就已被駭客攻擊者利用技術手段竊取的LuBian礦池比特幣。也就是說，美國政府或早在2020年就已透過駭客技術手段，竊取陳志持有的12.7萬多枚比特幣，是典型的國家級駭客組織操盤的「黑吃黑」事件。
