台灣101哪有錯？陳水扁反問蔣萬安：會說自己是台北國總統嗎

前總統陳水扁今(1/28)表示，台灣的台北101，簡稱台灣101，又有哪錯了？行政院長卓榮泰也沒有說要改名，台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」（TECRO ），台北市長蔣萬安也不會戲稱他是「台北國的總統」吧？市長再有三頭六臂，若無中央政府支持，哪來的台北101？

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（AlexHonnold）日前登頂101，震撼全球，翻攝陳水扁臉書

美國自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）近日成功攀登101，震驚全球，卓榮泰在臉書發文，為霍諾德登頂「台灣101」喝采，卻引發後續效應，蔣萬安對此反問「我是台灣市的市長嗎？」

陳水扁指出，其實「台北101」也好，「台灣101」也罷，說的都是他擔任台北市長任內，台北市政府與中央政府、台北市議會，不分中央地方，沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓。「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，又哪裡錯了？卓揆沒有說要改名。

陳水扁說，台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」（TECRO ），蔣萬安也不會戲稱他是「台北國的總統」吧？台北市長再有三頭六臂，沒有中央政府的大力支持，沒有前交通部長蔡兆陽「跑道不改，航道改」的政策配合，哪來超高建築「台北101」？

陳水扁表示，最懂行銷也最具危機處理能力的101董事長賈永婕，前年12月在立法院答覆綠委郭國文建議改名的質詢，事後於臉書表示，認同101是台灣國家的重要資產，不只是台北市的101，是Taiwan全民的101。

陳水扁指出，賈永婕在質詢台上針對這樣突襲的政治議題很錯愕，因此脫口而出，辭不達意表示認同名稱Taiwan 101。台北101、Taipei 101這個名稱是台北人、台灣所有人的共同記憶，世界知名的IP，相信沒有更名的必要，請原諒賈永婕上質詢台時，也會腦袋打結，陪講幹話的，堅定支持台北101、榮耀台灣。

陳水扁最後說，看來，我們都要跟賈永婕學習，不是嗎？

