台灣101惹議 她致敬蔣萬安名言：乾脆叫「民主進步101」

蕭美琴(左)使用「台灣101」，蔣萬安(右)曾喊出「民主進步101」反制。（合成圖／陳麒全攝、資料照）

綠營在慶賀霍諾德攀登台北101文中改稱「台灣101」，台北市長蔣萬安回應「所以我是台灣市的市長嗎？」他還曾用「民主進步101」反諷。國民黨前發言人李明璇直言，民進黨很清楚寫出台北101等於承認北市府功勞，等於讓蔣萬安被看見，是一種見不得別人好的心態。

李明璇今(27日)發文質疑，一件本來值得全民驕傲、開心的事，竟然被民進黨搞出一齣意識形態爛戲，還堅持不下車、繼續瘋！從賴清德、蕭美琴、卓榮泰開始帶頭，搭配一群禽類洗地出征。留言區真滑的好累！一堆留言講說「台灣101怎麼了嗎？」、「有病去看醫生好嗎？」、「這麼害怕台灣喔？」今天，連堂堂民進黨市議員許淑華都不安份，跳出來亂罵蔣萬安市長，指責大家是多怕台灣兩字。

李明璇直呼，難道不該先問問始作俑者行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴，是「多怕台北兩字？」以前避開名字，是怕冒犯皇權，所以有名諱，那現在刻意不提台北，又是為了什麼？台灣「的」101，不叫台灣101，它的名字就叫「台北101」！這就是在偷換概念，故意省去「的」，又在解釋的時候，硬拗說「有『的』的意思」？Taipei 101就是這棟台灣最高建築的正式名稱，用對名字，是基本的禮貌與尊重。

李明璇指出，故意去除台北，改成台灣的目的是什麼？答案很簡單：因為他們不想提到台北。因為現在的台北市，不是民進黨執政，民進黨很清楚，只要寫出「台北101」，就等於承認台北市政府有功勞，就等於讓「蔣萬安被看見」，對這些雞腸鳥肚人來說，讓對手被看見，遠比被罵還難受。尤其在民進黨至今仍生不出一個能推派參選台北市長的人選，更不可能容許蔣萬安被拿來當成功範例。

李明璇直言，再來，是權力操作，要把地方成就，收編成中央的政績。還有更深一層，是他們意識形態的本能。在民進黨的語言系統裡：「台北市政府」＝藍營治理；「中華民國符號」＝渾身不舒服，所以他們寧願創造一個現實不存在的名詞，也不願意正面說出一個合法、明確、大家都知道的台北101。說白一點，民進黨不是不知道，這次Alex攀登台北101是誰的功勞，是因為他們知道得太清楚，才不敢寫！一種見不得別人把事情做好、又被世界看見的心態。「好了啦，乾脆直接叫『民主進步101』，開心了吧？」

