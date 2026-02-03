台灣101或台北101？霍諾德登美國節目 主持人示範：台灣的台北101大樓

娛樂中心／黃韻璇報導

艾力克斯．霍諾德（ Alex Honnold ）登頂台北101。（圖／Netflix提供）

先前攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101大樓成功，這場驚人的壯舉引發全球熱議，也意外掀起「台北101」還是「台灣101」的討論。近日他現身《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）受訪，主持人一句「Alex Honnold徒手攀爬台灣的台北101大樓！」示範了標準答案，許美華直言，真的不必為了「台北101」還是「台灣101」吵來吵去，相信未來任何人回顧、陳述霍諾德這次的「Taipei 101」攀爬傳奇，都不可能不提到「Taiwan」的。

霍諾德25日以徒手攀爬、登頂台北101引發全球話題，許多國際媒體紛紛關注，也意外掀起台灣內關於「台北101」稱呼的討論。霍諾德攻頂後，行政院長卓榮泰發文慶祝「成功登上台灣101頂端」，這讓台北市長蔣萬安開酸「所以我是台灣市市長嗎？」意外引發論戰。

徒手征服台北101！「攀岩之神」霍諾德在《吉米夜現場》節目中親揭驚心瞬間。（圖／翻攝自YT@JimmyKimmelLive）

科技專家許美華3日晚間就發文分享，近日霍諾德現身《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）受訪，美國知名主持人Jimmy Kimmel在臉書發文，寫道「Alex Honnold徒手攀爬台灣的台北101大樓！」（Alex Honnold on free-climbing the Taipei 101 skyscraper in Taiwan ），直接示範給大家看。

Jimmy Kimmel在臉書發文，寫道「Alex Honnold徒手攀爬台灣的台北101大樓」。（圖／翻攝自臉書）

許美華就表示，真的不必為了「台北101」還是「台灣101」吵來吵去，「Taipei 101」跟「Taiwan」完全可以一次擁有、毫不衝突不是嗎？相信未來任何人回顧、陳述霍諾德這次的「Taipei 101」攀爬傳奇，都不可能不提到「Taiwan」的。許美華也給執政團隊小建議，認為「台灣（Taiwan）」在國際的能見度已經夠高了，我們自己要對自己有自信，為了這件事開戰場真的沒有必要，現在要處理的麻煩已經夠多了。

最後，她感恩Alex Honnold以完美表現登頂，這次事件順利落幕，霍諾德挑戰徒手攀爬「台灣的台北101」將被傳頌很久很久，許美華直言，「想到這件事並不是完全沒有風險的，就覺得值得感恩。再次謝謝Alex Honnold，還有所有一起完成這次任務的團隊，還有老天爺的祝福和庇佑，Taiwan是被看顧的，我這樣相信」。

