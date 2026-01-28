台灣101還是台北101？ 催生者陳水扁發聲：都沒說錯

政治中心／綜合報導

霍諾德成功徒手攀爬101，讓世界看見台灣，更名列Netflix本周英語節目全球第三。但日前副總統蕭美琴及閣揆卓榮泰祝賀時稱「台灣101」掀起論戰。當年催生大樓的前總統陳水扁今天發文力挺，說"台灣的台北101"簡稱台灣101哪裡錯了？中國則有小粉紅盜片，在台灣地圖硬加「China」，還刪我國旗！

記者vs.高雄市長陳其邁說：「想請問一下，Alex可以爬85大樓嗎？呵呵，會來爭取嗎？，不要問我不要問我，這個要很多評估的作業。」

Alex可以挑戰85大樓嗎？陳其邁乾笑兩聲，說要交給專業判斷。但台北101能不能稱為"台灣101"吵了幾天，他這麼說。

高雄市長陳其邁說：「台北市就是在台灣嘛對不對，每個人的講法都不一樣，我們都尊重啊，這個不是是非題啊對不對，是大家在習慣上的一些講法。」

相較於台北市長蔣萬安開酸，那我是台灣市的市長嗎？陳其邁認為要尊重各種講法；新北市侯友宜則強調，無論是哪個縣市，還是會說讓世界看見台灣。

陳水扁回應爭議。（圖／民視新聞）新北市長侯友宜說：「這麼多年大家都叫習慣嘛，像新北今年的淡江大橋即將通車，讓大家看到新北，但是我們還是會說，讓世界看到台灣。」

作為101的最大推手，前總統陳水扁在臉書發文，說台北101也好，台灣101也罷，都是他在台北市長任內，不分朝野共同催生的一棟大樓。表態挺卓榮泰，"台灣的台北101，簡稱台灣101又哪裡錯了？卓院長也沒說要改名。"

霍諾德成功徒手攀爬101。（圖／民視新聞）民眾說：「我覺得這有什麼好吵的。」

民眾說：「101不是台灣才有的嗎，台北的101是台灣的101，這沒有問題吧，（蔣萬安）他是台北市長，為什麼變台灣市長，大家都知道他在耍嘴皮子而已啊，他們就只是不想要，台灣這兩個字出現在，全世界看得到的地方。」

霍諾德徒手攀登101，一舉衝上「本週全球英語節目排行第3名」，狂吸620萬人搶看。台灣地標躍上國際舞台，有小粉紅玻璃心，儘管境內無法收看Netflix，卻盜取整段直播，搬到"牆內"影音平台。不但把台灣地圖影片，硬加上China字樣，還有人把國旗出現的片段全剪掉，也讓網友笑稱，這時國民黨都沒意見了。

