即時中心／黃于庭報導

美國極限自由攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），本（1）月25日挑戰徒手攀登台北101，僅用時1小時31分鐘便完成這項創舉。不過，行政院長卓榮泰發文稱呼「台灣101」為其喝采，而台北市長蔣萬安則回應稱「我是台灣市的市長嗎？」，引發朝野論戰。對此，行政院發言人李慧芝回應，101是台灣的地標，相信大家都有共識。

霍諾德攻頂後，卓榮泰隨即發文祝賀，「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝彩」，相信國人都全程屏息，一起看見力、美、勇敢及壯闊。他也感謝所有促成這項壯舉的每個人，世界再次看見台灣，並於文末強調「世界+台灣=突破極限」。

針對卓榮泰發文，在野拿「台灣101」一詞大作文章，指稱此舉格局縮水、政治算計等，蔣萬安日前則回應稱「所以我是台灣市的市長嗎？」。對此，李慧芝說「101是台灣的地標，相信大家都有共識，這個部分也不用多做解釋」。

而曾擔任台北市長的前總統陳水扁，也發表自身看法，他認為蔣、卓2人都沒說錯，因為台北101也好、台灣101也罷，都是他市長任內，台北市政府與中央政府、台北市議會，不分中央地方，沒有藍綠黨派，共同催生的大樓，「『台灣的台北101』簡稱『台灣101』哪裡錯了？蔣市長也不會戲稱他是『台北國總統』吧！」

原文出處：快新聞／台灣101還是台北101？卓榮泰祝賀霍諾德掀議 行政院1句話表態了

