台灣101 台北101 蔣萬安市長 你錯了!

卓榮泰院長喊台灣101，居然被蔣萬安市長酸說，難道他是台灣市市長嗎？ https://vigormedia.tw/wp-content/uploads/2026/01/790996993.556349.mp4

喔喔！蔣萬安市長説錯話了！你當然不是台灣市市長！但說你是台灣市長也是可以被辨識啊！

蔣萬安市長是台北市市長也被簡稱台北市長，但也是中華民國市長，也可以説是中華民國在台灣市長，簡稱為台灣的市長，再簡稱台灣市長.這邏輯是說的通啊！

但蔣萬安說他是台灣市市長，當然是錯了！

因為台灣 沒有台灣市也不能被矮化為台灣市！ https://vigormedia.tw/wp-content/uploads/2026/01/790997294.294442.mp4

台灣101是台灣人的101，台北101是這棟大樓的稱呼，台北101也是台灣的台北101大樓簡稱.叫台灣101代表這棟大樓在台灣人的心目中地位！

如果我是台北101大樓的擁有者，人家會說我們到101看台北市景，我們到台灣101看台北市景，或說我們到台北101看台北市景，你會覺得奇怪還是高興？