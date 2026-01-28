「台灣101」、「台北101」都沒錯 陳水扁：要跟賈永婕學習

霍諾德完成徒手攀登101壯舉，政壇卻為「台灣101」與「台北101」掀論戰。（AP）

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）日前成功完成徒手登頂台北101大樓，行政院長卓榮泰祝賀時稱「台灣101」，台北市長蔣萬安則反酸「我是台灣市的市長嗎？」對此，前總統陳水扁今（28日）表示，「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，2人都沒說錯，畢竟蔣萬安也不會稱自己為「台北國總統」。

前總統陳水扁今（28日）以《台灣101台北101，卓蔣都對沒說錯》發文指出，「台北101」及「台灣101」說的都是他在市長任內，台北市政府與中央政府、台北市議會，不分中央、地方，沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓。

陳水扁認為，「台灣的台北101」簡稱「台灣101」也沒錯，畢竟台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」（TECRO ），台北市長蔣萬安也不會戲稱自己為「台北國總統」。他表示，台北市長再有三頭六臂，沒有中央政府的大力支持，沒有前交通部長蔡兆陽「跑道不改，航道改」的政策配合，「哪來的台北101？」

陳水扁提到，台北101董事長賈永婕認同101為國家的重要資產，且不只是「台北市的101」，更是「台灣全民的101」。他強調，「台北101」的名稱是台北及台灣人民的共同記憶，沒有更名的必要，「看來我們都要跟賈永婕學習」。





