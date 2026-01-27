台灣101？徐巧芯嗆綠議員：選舉別選台北市

▲霍諾德（Alex Honnold）Free Solo赤手獨攀台北101，耗時91分鐘完成。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.25）

[NOWnews今日新聞] 美國徒手獨攀好手艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）25日以91分鐘完成登頂台北101，讓全台民眾為之振奮，不過行政院長卓榮泰描述此事，卻說「台灣101」，引發藍綠混戰。民進黨台北市議員許淑華說，霍諾德讓世界看到台灣，台北市長蔣萬安為什麼這麼怕「台灣」兩個字？國民黨立委徐巧芯反酸，許淑華年底要參選「台灣市議員」。

徐巧芯說，台北101就是台北101，有什麼好為了意識形態故意給人家改名字的？到底是誰在噴政治口水？難道東京鐵塔的稱呼沒有格局嗎？巴黎鐵塔的稱呼沒有格局嗎？按照建築物的名稱如實稱呼，這跟「怕台灣」到底有什麼毛關係？

徐巧芯說，大家記得監督一下，今年年底選舉的時候要參加「台灣市議員」選舉，不要不小心選到「台北市議員」了喔。

