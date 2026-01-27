「台灣101」爭議！蔣萬安諷「我是台灣市長」 綠：不要擅自把台北改名

記者楊士誼／台北報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手登頂台北101大樓，副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰祝賀時稱「台灣101」，引發藍營不滿。台北市長蔣萬安今（27）日也開酸「所以我是台灣市的市長嗎？」民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，如果拘泥於台北還是台灣的稱呼，「就看你要如何讓國際友人了解，以及我們國人是怎麼稱呼」。他也回擊，蔣萬安要連任台北市長是國人皆知的，不要擅自把台北市改成台灣市。

鍾佳濱上午接受媒體提問時對此回應，蔣萬安要競選連任台北市長是國人皆知的，他也不要擅自把台北市改成「台灣市」。就像台中的中港路，後來被胡志強改成「台灣大道」，每個市長對自己的城市光榮，要自己跟市民共同去創造。

鍾佳濱表示，在台灣約定俗成的談法一定是「台北 101」，對於國際友人來講，告訴對方「桃園機場」，外國人真的不知道在哪裡，他就會說那是「台北機場」。所以國際上大家當然知道101是台灣建造出來的，如果要拘泥在所謂的「台北101」還是「台灣 101」，就看要如何讓國際友人了解，以及在國內國人是怎麼稱呼。「像我如果在台灣，我一定說『我們去看台北 101』，但是當你到國外要回台灣，它一定是降落在台北機場」。

