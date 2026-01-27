「台灣101」被炎上！她開罵卓榮泰：大草包

▲霍諾德（AlexHonnold）25日成功徒手攀登台北101，行政院長卓榮泰發文致敬慘翻車。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國際攀岩傳奇艾力克斯・霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀登台北101，壯舉震撼全球，也讓台灣再度登上國際媒體版面；不過，行政院長卓榮泰隨後發文致敬，卻因將「台北101」稱為「台灣101」，引發輿論炸鍋。對此，「卡神」楊蕙如忍不住開罵，難道不想讓民進黨有任何台北市勝選的機會嗎？

楊蕙如痛批，早就說過卓榮泰是讓綠營敗票的大草包，事實證明，他發文或是開口，常常就是在證明自己是先知，什麼是台灣101？那台北大巨蛋要改名台灣大巨蛋嗎？台北捷運要改名台灣捷運嗎？台北市要不要直接改名台灣市？

「真的神經病一個，是真的這麼討厭台北人，不想讓民進黨有任何台北市勝選的機會嗎？」楊蕙如直言，她也常常酸萬安草包，但至少就事論事行嗎？不要整天搞意識形態，讓自己顯得比蔣萬安還沒見識、格局，有這麼困難嗎？

