「台灣101」還是「台北101」？陳水扁發聲：卓榮泰、蔣萬安都沒說錯

記者劉秀敏／台北報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手登頂台北101大樓，副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰祝賀時稱「台灣101」，以外引發政壇論戰，台北市長蔣萬安反酸「所以我是台灣市的市長嗎？」對此，前總統也是前台北市長的陳水扁今（28）日表示，卓榮泰、蔣萬安都沒說錯，無論是台北101或是台灣101，說的都是他市長任內，不分中央地方、沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓，「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，又哪裡錯了？

陳水扁今日以《台灣101台北101，卓蔣都對沒說錯》發文表示，日前美國徒手攀岩高手艾力克斯霍諾德成功完成無繩索攀爬到「台北101」頂端，引發行政院長卓榮泰在臉書發文寫到「台灣101」被政治解讀，台北市長蔣萬安反問，「我是台灣市的市長嗎？」

陳水扁說，其實「台北101」也好，「台灣101」也罷，說的都是他在市長任內，台北市政府與中央政府、台北市議會，不分中央地方，沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓。

陳水扁認為，「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，又哪裡錯了？卓榮泰也沒有說要改名；台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」（TECRO ），蔣萬安也不會戲稱他是「台北國的總統」吧？台北市長再有三頭六臂，沒有中央政府的大力支持，沒有前交通部長蔡兆陽「跑道不改，航道改」的政策配合，哪來超高建築「台北101」？

陳水扁提到，台北101董事長賈永婕2024年12月在立法院答覆立委郭國文建議改名的質詢，事後於臉書發文表示：她認同101是台灣國家的重要資產，不只是台北市的101，是Taiwan全民的101，她在質詢台上針對這樣突襲的政治議題很錯愕，因此脫口而出，辭不達意表示認同名稱Taiwan 101。台北101、Taipei 101這個名稱是台北人、台灣所有人的共同記憶，世界知名的IP，相信沒有更名的必要，「請原諒賈董上質詢台時，也會腦袋打結，陪講幹話的」，堅定支持台北101、榮耀台灣。

陳水扁直言：「看來我們都要跟台北101賈董事長學習不是嗎？」

