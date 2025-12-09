台灣11月出口創單月新高 全年破6千億美元

在ＡＩ熱潮的三大因素帶動下，我國十一月出口總值六四○點五億美元創歷年單月新高，出口年增率百分之五十六也是十五年半以來最大增幅。本報資料照片

在人工智慧（ＡＩ）商機等因素帶動下，我國十一月出口來到六四○點五億美元的歷年單月新高，今年以來第三度超越南韓同期表現；此外，出口年增率百分之五十六、「連廿五紅」，也創十五年半以來最大增幅。不過，觀察主要出口貨品表現，「科技強、傳產弱」的分歧走勢並未減緩。

財政部昨公布最新進出口統計，預估全年出口規模確定超過六千億美元，成為金融海嘯之後將近十五年的最大成長動能。此外，今年前十一月出口五七八四點九億美元、年增百分之卅四點一；十一月並締造「八大新高」，包括出口與進口、電子零組件出口、資通訊出口、對美出口、對美出超、對美增幅、總出口等，同創單月新高。

廣告 廣告

十一月出口表現帶來大驚喜、甚至「震撼」，財政部統計處長蔡美娜歸納三大原因，第一，全球經濟目前為止維持很穩定的步調；第二，也是最核心、最關鍵的，就是ＡＩ和高效能運算應用的商機持續蔓延；第三，歐美進入年終的採購旺季，陸續釋放備貨需求，帶來旺季的效用。

出口市場方面，蔡美娜表示，十一月台灣對五大市場出口同步走高，其中對美國出口二四四點二億美元、較去年同期大增一點八倍、出超一九九點一億美元，均創單月新高，幾乎全數來自資通與視聽產品貢獻；前十一月對美出口一七六○點四億美元、年增百分之七十三點四，增幅為歷年同期最佳。

美國穩居我第一大出口市場

蔡美娜說，十一月對美出口占比百分之卅八點一，為近卅六年又三個月以來的高點；從今年數據看來，美國穩居台灣第一大出口市場，也許這個趨勢會延續下去。

出口貨品方面，十一個貨類呈現「六升五降」，蔡美娜表示，資通與視聽產品的規模與增幅都寫下新高，其中對美國出貨暴增三點二倍，換算下來，十一月來自於美國資通與視聽產品的增加，對總出口增幅百分之五十六就貢獻卅八個百分點、貢獻度六成九。合計資通與視聽產品、電子零組件出口近五百億美元，十一月年增幅百分之八十三點八。

另外一方面，傳產貨類整體的出口延續今年以來「狹幅震盪」的局面，十一月僅小幅增加百分之一點四，與科技產品形成強烈對比。傳產貨類中仍有亮點的是機械，蔡美娜解釋，工具機外銷雖然仍較為頹勢、並沒有太大的起色，但來自半導體生產設備、實驗室設備的需求都相當強勁，機械、電機產品出口呈現成長，但塑橡膠製品和基本金屬及製品表現相對弱勢，主要仍受到整個國際間產能過剩的壓力，出口都呈現衰退；紡織品也受到市況偏弱拖累，年減百分之十三。

【看原文連結】

更多udn報導

青森7.5強震！台旅客護電視、陸網狂刷慶祝 日人怒轟

桃園機場半夜像白天？見人潮爆滿傻眼 網曝最香理由

人脈榨光就掰？保險業務員暗黑手段 兩派掀論戰

高雄AAA韓團男成員2大失禮行為瘋傳 網氣炸