台灣11月出口第三度超車南韓 全年出口確定超過6000億美元

受惠人工智慧（AI）商機，11月資通與視聽產品、電子零組件出口表現亮眼，財政部今天公布最新數據，11月總出口640.5億美元，為今年以來第三度超越南韓同期表現，且年增幅56%，寫近15年半最強。財政部預估第四季出口優於預期，年增幅上看48%至50%，且全年出口規模確定超過6000億美元。

受惠人工智慧（AI）商機，11月資通與視聽產品、電子零組件出口表現亮眼，財政部9日公布最新數據，11月總出口640.5億美元，為今年以來第三度超越南韓同期表現，且年增幅56%，寫近15年半最強。（中央社資料照）

財政部統計處今天公布11月海關進出口貿易概況。11月出口上升至640.5億美元，年增率高達56%，連續25個月正成長；進口479.7億美元，年增45%。出口與進口值均刷新歷年單月新高紀錄。

廣告 廣告

財政部統計處長蔡美娜直言，11月出口再次帶來大驚奇及震撼，出口態樣與10月類似，主要仍環繞在人工智慧（AI）、美國、資通與視聽產品3大關鍵因子，不過整體強度較上月更勝一籌。

蔡美娜表示，11月出口640.5億美元，已連續兩個月超過600億美元規模，也是今年以來第三度超車南韓，領先差距擴大至30億美元。與去年同期相較，11月出口增幅56%，連續25個月正成長，也是近15年半以來最強增幅，亦為1982年開始統計單月出口表現以來，不含春節月份的第三大增幅。

她認為，台灣出口表現今年三度超越南韓，象徵台灣出口實力擴大，可與南韓平起平坐甚至超越，這在過去30年是不曾出現過的情形，也是很激勵人心訊息，未來仍將觀察產業變化趨勢。

蔡美娜說，出口亮眼表現可以歸納3個原因，首先是全球經濟維持穩定步調；第二是AI及高效能運算等應用商機持續蔓延；第三則是進入年終採購旺季，有些備貨需求陸續釋放出來，為台灣出口帶來旺季效應。

進口方面，11月進口479.7億美元、年增45%，蔡美娜分析，主要反映出口衍生的備料需求，加上全球AI產業鏈分工運作，同時11月在半導體設備購置也回歸比較強勢的態樣。

觀察11大主要出口貨品表現，11月續呈「6升5降」格局。蔡美娜指出，資通與視聽產品出口達283.6億美元、年增1.7倍，雙雙創下空前紀錄，主因為整體AI應用加速擴展，雲端服務業者積極建置相關基礎建設，因此更帶動對美出口暴增3.2倍，對歐洲、東協分別增加74.9%、75.4%。

同時，11月電子零組件出口216.3億美元，創歷年單月新高，年增29.3%，主要是半導體先進製程需求維持火熱，DRAM供需失衡狀況加劇帶動外銷價量齊揚，再者是終端消費性電子產品市場逐漸出現轉機。

蔡美娜表示，合併11月資通與視聽產品、電子零組件出口合計逼近500億美元，年增幅83.8%，另一方面，傳產貨類出口還是延續今年以來狹幅震盪局面，年增為1.4%，形成強烈對比。

蔡美娜說明，雖然整體工具機外銷狀況仍處頹勢，但來自半導體生產設備、實驗室設備需求強勁，帶動11月機械出口年增17.9%；電機產品則受惠出貨暢旺，年增16.6%；而塑橡膠及其製品、基本金屬及其製品表現相對弱勢，呈年減13.6%、5.8%，主要是受國際產能過剩壓力影響；紡織品受市況偏弱拖累，呈年減13%。

蔡美娜分析，今年以來美國關稅衝擊確實比預期小，同時AI運用突飛猛進、台灣半導體在地供應鏈完整、領導廠商同時具有產能及先進製程優勢，造就科技業外銷盛況。

根據行政院主計總處最新預測，由於看好整體外銷能見度提升，因此今年出口依然會保有旺季效應，規模值將逐季上升，主計總處預測第四季出口將達1723億美元，不僅是收在今年高點，也是史上單季新高峰。

她提到，由於11月出口表現相當好，優於主計總處預期，估計第四季出口會比預期值高約150億美元左右；增幅方面，主計總處預估第四季商品出口年增36.84%，而若依據財政部統計處資料，上看48%至50%，緊追2010年第1季52.3%的史上最高紀錄。

全年展望方面，蔡美娜說明，今年全年出口規模確定會超過6000億美元，將與總進口值雙創歷年新高，出口方面將是金融海嘯之後、將近15年以來最大成長動能。

蔡美娜也說，主計總處預估今年全年出超金額1406億美元，由於最近幾個月單月出超表現都還不錯，可望優於預期，有機會突破1500億美元水準。