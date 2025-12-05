台灣11月CPI年增1.23% 較前一個月下滑 肉蛋穀類價格續揚、外食族壓力續增

主計總處今（5）日公布，11月消費者物價總指數（CPI）較前一個月回落 0.14%，經調整季節變動因素後漲 0.09%；年增率為 1.23%，今年前 11 個月平均的年增率則為 1.69%。菜價雖下跌，但日常食用的水果、蛋類等均漲價，致外食費用居高不下。 圖：Shutterstock（示意圖）

[Newtalk新聞] 主計總處今（5）日公布，11月消費者物價總指數（CPI）較上個月回落 0.14%，經調整季節變動因素後漲 0.09%；年增率 1.23%，較前一個月 1.47% 回落；今年前 11 個月平均的年增率則為 1.69%。

11 月 CPI 較上月下跌，主因部分服飾適逢百貨公司週年慶折扣促銷，與蔬菜價格下跌 4.51%，加上十月份因連假與秋節禮金分別推升旅遊團費及個人照顧服務費，在本月回跌，不過，水果、蛋類與油料費等漲價，抵銷部分跌幅。其中蛋類、水果各月增 6.57%、2.1%。

主計總處指出，相較於去年同月，11 月外食費持續上揚 3.51%，呈現連三年續揚；加上豬肉等肉類漲價 5.25%、穀類、蛋類價格也高，房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，火車票及電費調漲；蔬果則因去年基數較高（受颱風影響），加上交通工具（因新購汽機車貨物稅減徵）跌價，及機票、油料費及通訊設備下跌，抵銷部分漲幅。

若扣除蔬果類價格，11 月物價指數年增 1.61%，再剔除能源後之核心 CPI 指數，則漲 1.72%，較前一個月 1.83%下滑。

▲11 月 CPI 與核心 CPI 年增變化情形。 圖：擷取自主計總處新聞稿

主計總處調查 368 個項目群中，價格變動影響較大者如下：

一、價格上漲：金飾及珠寶漲 32.31%、番石榴（芭樂）漲 20.2%、雞蛋漲 15.33%、火車票漲 9.18%、豬肉漲 8.7%、汽車保養及修理漲 6.5%、家庭用電漲 5.48%、住宅管理費漲 5.32%、中式早點（如燒餅、飯糰）漲 4.86%、中式麵食（如炒麵、小籠包）漲 4.08%、中式米食（如便當、滷肉飯）漲 3.73%、診所掛號費漲 2.96%、國中課業補習費漲 2.65%、胃腸藥漲 2.52%

二、價格持平：天然瓦斯、報紙等

三、價格下跌：香蕉跌 44.98%、甘藍菜（高麗菜）跌 24.43%、行動電話跌 9.7%、95 無鉛汽油跌 4.76%、電視機跌 4.05%、汽車跌 3.19%、機票跌 2.1%、機車跌 1.82% 等

▲雜項（金飾及珠寶、理容費）、醫藥保健、居住、食物、教養娛樂等項目價格均上漲。 圖：擷取自主計總處新聞稿

另外，11 月生產者物價總指數（PPI）較前一個月漲 0.9%，較去年同月跌 2.8%，今年前 11 月平均，較上年同期跌 1.79%。主計總處指出，主因農產品、化學材料及其製品與藥品、石油及煤製品、基本金屬，與電子零組件等跌價所致。

觀察主要國家（地區） 的 CPI 變動概況，10 月台灣的年增率 1.47%，美國 3.0%（九月份），日本 3.0%，南韓 2.4%，歐元區漲 2.1%，新加坡漲 1.2%，香港漲 1.2%，中國大陸漲 0.2%；到了 11 月我國漲 1.23%，南韓漲 2.4%，歐元區漲 2.2%。

▲主要國家／地區 CPI 年增率。 圖：擷取自主計總處新聞稿

