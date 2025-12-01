台灣11月PMI續擴張至51.4% 中經院：景氣呈回穩

中華經濟研究院今天(1日)公布11月台灣製造業採購經理人指數(PMI)續呈擴張，指數攀升1.1個百分點至51.4%。學者認為，廠商對未來6個月展望已經沒那麼悲觀，景氣有回穩的狀況。

中華經濟研究院1日公布11月台灣製造業採購經理人指數(PMI)續呈擴張，指數攀升1.1個百分點至51.4%，主要是電子零組件與電力設備缺貨漲價潮持續，人力僱用回溫，儘管未來6個月展望指數已連續8個月緊縮，但指數續揚至今年4月對等關稅實施以來最慢緊縮速度。

中經院院長連賢明認為，廠商對未來6個月展望已經沒那麼悲觀，景氣有回穩的狀況，但不到樂觀的狀態。他說：『(原音)大概有一個景氣回穩的狀況，那所謂回穩是說長期的、廠商的6個月的這些展望，雖然並不是非常的樂觀，不過已經沒有像原先那麼悲觀了。』

對於對等關稅衝擊是否已淡化？連賢明說，本來以為對等關稅會影響下半年需求，但目前看來需求沒有因為對等關稅走弱，但效應應該也不到完全消失，還有待台灣對等關稅確定後，才能觀察。連賢明也補充，假設台灣能爭取到15%稅率不疊加，就會讓台灣與日、韓站在一樣的地方，但投資、採購金額目前都還不清楚。

中經院副研究員陳馨蕙指出，部分產業受關稅衝擊程度趨緩，加上短急單補庫存與2026年拉貨布局效果下，台灣製造業PMI續呈擴張，但中長期終端需求能見度偏低，整體製造業下游客戶存貨仍過低，未完成訂單仍緊縮，顯示需求尚未全面回穩。

至於非製造業採購經理人指數(NMI)，隨著旺季效應以及製造業回溫，11月非製造業NMI攀升1.4個百分點至55.8%，連賢明指出，雙11檔期、旅展促銷活動、年底會議展覽旺季，加上汽車零售銷售數據好轉，讓非製造業維持在正面。