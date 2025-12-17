台灣112天沒強震 專家示警：春節前後恐有規模6地震

地震專家郭鎧紋示警，農曆春節前後恐發生規模6以上地震。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





過年前要注意了！地震專家郭鎧紋今（17）日表示，根據氣象署整理的台灣近30年地震資料，規模6以上地震的平均間隔約100天。而依照近三年的觀測資料推估，下一次強震可能出現在農曆春節前後，呼籲民眾提前做好防災準備。

台灣位於地震帶上，地震發生對國人來說並不意外。不過，郭鎧紋指出，雖然地震無法精準預測，但透過長期統計資料仍可提供參考。他說，規模6以上地震的平均間隔約100天，但近三年的觀測顯示，間隔已延長至約158至162天。

郭鎧紋表示，截至今日，台灣已經超過112天未出現規模6以上地震。若以此推估，下一次強震可能出現在明年2月，也就是春節前後。郭鎧紋提醒，由於春節期間民眾返鄉或外出旅遊較多，加上氣象單位人力有限，建議民眾提前做好防災規劃，以備不時之需。

歷史上，台南維冠金龍大樓在2016年2月6日凌晨3時57分，也就是小年夜，發生規模6.4強震，導致整棟大樓倒塌，造成115人罹難、96人受傷。這場災害是自921大地震以來，台灣最嚴重的地震災害之一，也提醒民眾防災準備的重要性。

防災急救包該放什麼？

1.吃的：

建議至少準備一瓶 2~3 公升的飲用水，餅乾、速食等充飢品也很重要；家裡有小嬰兒的話，奶粉、奶瓶、副食品都得備妥。

2.穿的：

各式衣物、薄外套、雨衣、小毛毯、暖暖包各放一組，空間允許的話也可以放個小型睡袋，也別忘了嬰兒需要的尿布、背帶等物品。

3.顧衛生的：

紗布、棉花棒、口罩、乾洗手、面紙、濕紙巾、衛生棉等，可以收在一個小包裡；如有長期使用的個人藥品，最好也準備起來。

4.證件錢財：

像身分證、健保卡、存摺等，平時就要掌握動向；防災包裡可以放入少量現金、零錢（用於公共電話、自動販賣機）。

5.其他哩哩摳摳：

哨子、防災地圖、手電筒、打火機、行動電源、充電線等，可以的話也備一雙鞋子在裡頭，避免光腳活動被碎石、玻璃割傷。

