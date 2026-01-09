台灣114年出口6407億美元超車新加坡 年增率優於日韓
（中央社記者呂晏慈台北9日電）財政部今天表示，受人工智慧（AI）、高效能運算及雲端服務商機加持，114年12月出口624.8億美元，創單月次高，連續26個月正成長，全年出口金額6407.5億美元，創下歷年新高，財政部預估，台灣全年出口表現將超車新加坡，且年增率34.9%，則是領先南韓、日本、新加坡、香港、中國、美國、德國等主要國家。
財政部今天公布最新海關進出口貿易統計概況，114年12月出口金額624.8億美元，為歷年單月次高，年增43.4%，連26紅；進口金額430.4億美元，亦為歷年單月次高，年增14.9%。
財政部統計處長蔡美娜指出，12月出口表現再次令人驚艷，水準值達到624.8億美元，連續第3個月站上600億美元水準，年增率43.4%、連26紅，追平史上第2長的上升紀錄，主要反映國際經濟基本面維持穩定，以及AI、高效能運算及雲端服務等商機蓬勃發展。
檢視12月主力外銷貨品，蔡美娜說，11項主要貨類呈現「6升5降」，其中資通與視聽產品、電子零組件受惠AI引領的科技創新應用需求強勁有力，年增率分別達126.3%、24.1%，穩居出口2大頂梁柱；傳產貨類當中，表現比較好的是電機產品、機械，年增率為15.6%、11%。
蔡美娜說，12月對美國出口222.4億美元，為歷年單月次高，年增1.3倍；對歐洲出口47.5億美元，寫新高紀錄，年增54.5%。主要反映各國加速推動雲端基礎建設，也可能與波蘭、愛爾蘭、荷蘭等歐洲國家在全球供應鏈所扮演的角色加重有關係。
蔡美娜提到，台灣114年全年出口成長幅度34.9%，進口成長幅度22.6%，分別是近15年、近4年最大增速。同時，台灣進出口年增率表現也優於南韓、日本、新加坡、香港、中國、美國、德國等主要國家及地區，屬「壓倒性的勝利」。
蔡美娜回顧，114年初雖因美國實施對等關稅帶來相當震撼，可是也引發提前拉貨潮，而後隨著關稅效應逐漸緩解，加上全球經濟展現韌性，吸納部分負面衝擊，同時AI應用面加速擴展，帶動電子零組件升級，正好與台灣電子資通產業的競爭優勢相得益彰。
蔡美娜提到，114年逐季出口年增率分別為17.5%、34.1%、36.5%、49.4%，可以說是「4季紅火、步步高升」。114年第4季出口值1881.1億美元為歷年單季新高，也比行政院主計總處預測高出12.6個百分點，金額則高出158億美元。
談及114年外銷貨品表現，蔡美娜提醒，不少傳產貨類仍面對國際間產能過剩、低價搶單壓力，除了電子資通產品以外的貨類，各季年增率大概只介於0.3%至1.9%之間，整體外銷呈現不對稱發展的格局。
蔡美娜說，自92年以來，亞洲四小龍出口值排序向來由南韓、香港穩居前2名，新加坡排名第3，台灣居於末位，不過114年情勢反轉，台灣全年出口值達6407.5億美元，較新加坡前11月出口值高出1261億美元，篤定一定可以超過新加坡，排序前進1名，為近23年首見。
檢視台灣出口值成長軌跡，蔡美娜表示，台灣出口值跨越2000億美元、3000億美元、4000億美元大關，分別耗時11年、5年、10年，114年一口氣跨越2個關卡，僅耗時4年就從4000億美元躍升至6000億美元，放眼亞洲四小龍發展史，這個紀錄是獨一無二。（編輯：潘羿菁）1150109
