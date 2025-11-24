台灣12強奪冠1週年！蔡其昌遭酸活在過去 他1句話反擊

中職會長蔡其昌。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）





中華隊去年在世界棒球12強賽冠軍戰以4比0完封日本，奪下隊史首座12強冠軍，今天（24日）迎來奪冠一周年，中華職棒會長蔡其昌在社群貼文回顧當時激情，卻遭部分網友揶揄「停留在過去」。

回顧去年11月24日，台灣在12強冠軍戰力退老對手日本，以無失分之姿締造歷史性勝利。比賽後「Team Taiwan」成為球迷口中的團結象徵，許多人久久難忘當晚的激動情緒。

蔡其昌23日穿上Team Taiwan帽T發文表示，11月24日對台灣球迷別具意義，不少球迷都想用行動紀念這一天，他也決定隔天穿上台灣相關服飾，重溫當時的感動。

貼文隨即吸引大量球迷響應，甚至有人呼籲設立「台灣棒球紀念日」，盼在明年WBC再創佳績。然而，留言區也出現冷嘲聲音，有網友寫道：「可以不要一直停留過去嗎？明年經典賽假設出師不利，我看你怎麼繼續蹭？」

對此，蔡其昌直接回應：「打不好就再努力就好，教練球員欠你的嗎？」語氣直率，引來不少球迷拍手叫好。

今日他再次發文表示：「我想我應該要愛的教育，不酸那些生活不開心的人了，我們開心回味這一天就好。」展現不與酸民纏鬥的態度，也讓部分球迷留言力挺，表示會永遠記得12強奪冠的榮耀時刻。

