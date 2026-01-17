台灣15%關稅讓中國玻璃心碎！吳釗燮補刀一句 狠揭北京瘡疤

政治中心／林奇樺報導

台美關稅談判結果16日出爐，台灣為15%且不疊加的稅率，且也爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇，不過中國外交部卻相當不滿，更稱「堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協定」。對此，國安會秘書長吳釗燮也發文狠嗆中國應該為自己低迷的經濟憂心。

行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率領我方談判團隊，於美東時間1月15日與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）率領的美方談判團隊進行總結會議，達成包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標，並共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）、美國在台協會（AIT）於美國商務部共同簽署投資MOU（合作備忘錄）。

但如此豐碩的成果，卻也引來中國外交部不滿，稱堅決反對建交國與我國進行具有官方性質的協定；而身為台灣人的藍白要角，也隨著中方唱和，國民黨主席鄭麗文嗆「不堪的談判結果」，同黨的立委王鴻薇也稱「喪事喜辦，簽約賣台」。

對於中方見不得我國和美方達成共識，國安會秘書長吳釗燮今日也在社群平台X上PO文稱，「中共反對我國與美方的關稅和投資協定？中國應該將心力放在改善自身低迷的經濟狀況上，而不是為台美之間的戰略經濟夥伴關係而憂心忡忡」。

