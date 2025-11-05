台灣17家企業被點名強迫勞動！借5萬要還12萬，85萬移工陷債務黑洞...菲律賓公司大掌櫃親解放款手法

美東時間9月24日，美國海關暨邊境保護局（CBP）無預警發出一紙公告，宣告將暫時扣押全球自行車龍頭「巨大機械」生產的輸美貨物。消息一出，對台灣以出口為導向的各大供應鏈企業隨之震撼。

CBP指出，巨大公司聘用移工的現狀，涉違反「國際勞工組織」界定的5項「強迫勞動」指標，「暫扣令」最糟可能衝擊企業5％年營收，營收恐蒸發30億元。而且按往例，暫扣令交涉曠日費時。

「強迫勞動」這枚震撼彈不只炸向巨大。丹麥調查記者班岑（Peter Bengtsen）於2025年3月發布的調查報告，除了巨大，還有16家企業也被點名。

如果美國繼續徹查下去，台灣是否有更多企業可能收到同樣的扣押令？去年，台灣電子相關產品對美出口額達880億美元，汽車零組件出口美國達31億美元，換算新台幣約2.7兆元，拉響了出口危機的警報。

班岑報告點出台灣企業最核心且普遍的人權問題：移工們無一倖免地被「高額債務」所束縛。早在2019年，勞動部提出的《移工在臺借貸需求調查報告》，發現移工因來台工作在母國借錢支付仲介費的比率，高達66.7％。若現在比率一致，台灣近85萬9千名移工，至少有超過57萬名移工肩負著重利貸款。

巨大遭到當頭棒喝後，迅速補破網，宣布擴大「零招聘費政策」適用範圍至所有現職移工，更將補償過去移工所支付的招聘費用。

但回到問題根源，為什麼移工會負債累累？本刊深入病灶的結構，目睹一場台灣玩家剝削移工的「魷魚遊戲」。

我們透過「化身採訪」得知箇中來龍去脈。

曾經參與這個剝削遊戲的前合夥人，向我們展示了其中一位「遊戲設計者」林進立當年親手在兩張A4紙上畫出的「越南獲利模式」流程圖。

林進立設計的獲利模式，以越南為例，台灣仲介會向越南的Interserco co.仲介公司「借牌」，移工為了繳納台灣仲介所需的3千美元仲介費，必須向Interserco co.指定的當地財務公司借款。

移工來台後，須按月向飛盟利繳交8998元新台幣，通常共15期，總額13萬4970元新台幣。移工借款時簽訂的「本票」，成為飛盟利用來追債的利器。透過法院的「本票裁定」，飛盟利能利用「法院公權力」強制扣薪。

這套「越南模式」讓台灣仲介公司可以收取高額仲介費3千美元，林進立則在台灣連本帶利收13萬4970元新台幣。

台人成立的菲律賓財務公司X-cash（化名）的國外大掌櫃陳尼克（化名）則分享，一個月大概有3、400來台灣的移工會跟X-cash借貸，移工借一筆10萬披索的金額，X-cash會先賺到一筆10％的手續費，移工將剩下的錢繳給仲介公司，移工來台工作，按月還款。

「最好賺的是匯率。」陳尼克說。移工借10萬披索，約合5萬2千新台幣。但貸款契約上，X-cash直接將10萬披索換算成10萬新台幣，加上年息，移工借5到7萬元，最終實際須償還金額達11、12萬元，年利率約60％到100％。X-cash若平均每月放貸400人，每年利潤恐能衝破2億新台幣。

桃園群眾服務協會移工庇護中心負責人汪英達批評，移工管理和市場「就是層層剝削的黑箱」，政府不是不知道，而是問題太盤根錯節。

「台灣企業缺工，高齡化也需要家護移工，要動他們（仲介、中間人），可能動搖國本。」他說：「但是，產業結構有這麼多汙垢，正好應該趁現在弄掉。」

在「巨大震撼」後，部分企業終於開始積極應對。除了巨大，包括美利達、湧德電子等8家被點名的企業也決心退費，實踐「零招聘費政策」。

但面對供應鏈風險，政府不能漠視。勞動部承認台灣人力仲介「素質差異很大」，並承諾將與經濟部合作輔導機制，檢討現行制度，強化海外直聘，希望能為雇主和移工提供別的選擇。

撰文‧今周刊編輯團隊

