台灣2家上榜！全球最安全航空公司排名曝

[NOWnews今日新聞] 出國旅行前快看！航空安全評級網站AirlineRatings.com近日公布2026年「全球最安全航空公司」榜單，台灣長榮航空、星宇航空奪得第8、11名。

國際公認的航空評鑑機構AirlineRatings.com，自2013年起以其獨有的評選系統，對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，排名「全球最安全航空公司」榜單。

該網站近日公布2026年「全球最安全航空公司」排名，阿聯酋國家航空公司阿提哈德航空（Etihad Airways）獲得冠軍，台灣航空公司中，長榮航空獲得第8名、星宇航空第11名。

2026年最安全的10大航空公司榜單前11名依序為：阿提哈德航空公司、國泰航空、澳航、卡達航空、阿聯酋航空、紐西蘭航空、新加坡航空、長榮航空、維珍澳洲航空、大韓航空、星宇航空。

廉價航空榜單前10名依序為，香港快運航空（HK Express）、捷星航空（Jetstar Airways）、酷航（Scoot）、杜拜航空（Flydubai）、易捷航空集團（EasyJet Group）、西南航空（Southwest Airlines）、波羅的海航空（airBaltic）、越捷航空（VietJet Air）、威茲航空集團（Wizz Air）、亞洲航空集團（AirAsia Group）。

Airline Ratings.com每年都會評比近400家航空公司飛安表現，依國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，評比出最安全航空公司，2026年的榜單評比320家航空公司。

執行長彼得森（Sharon Petersen）表示，上榜各家差距微乎其微，競爭激烈，前14名差距不到4分，前6名差距僅1.3分，前25名的航空公司在航空安全方面均處於世界領先地位。

