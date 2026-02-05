台灣20年前竟有官方「寶可夢樂園」？社群7、8年級生熱議：我的童年回憶

隨著全球首座寶可夢戶外常設樂園「寶可樂園：關都」在東京讀賣樂園開幕的消息傳出，社群 Threads 上卻意外掀起一波懷舊熱潮。許多網友紛紛發文回憶，其實早在約 20 年前，台灣就有過官方授權的「神奇寶貝樂園」（PokéPark）。

台灣不只有《寶可夢GO》活動，20 多年前還有主題樂園！（示意圖，圖源：Getty Images）

「神奇寶貝樂園」是台北市作為日本海外巡迴首站的主題樂園，雖然只是為期 3 個月的「快閃」限定樂園，但在當年寶可夢（舊稱神奇寶貝）熱潮席捲下，卻依然成為許多 7、8 年級生難忘的童年回憶。

根據 Threads 上許多網友分享的照片和影片，這座樂園當年的設施規格相當高，並不是簡易的臨時攤位，而是擁有各式專屬的神奇寶貝大型遊樂設施。更有不少人曬出當年購買的珍貴「絕版週邊」，像是當年設計較為圓潤的經典皮卡丘玩偶、全套地圖磁鐵、紀念徽章、票根…等。

然而，這座樂園也成為許多人童年中的遺憾。不少網友感嘆當年因為票價與遊樂設施費用不斐，被家長以太貴為由帶回家；也有人分享因為人太多想說晚點去，最後錯過時間沒去成。對於當時沒有經濟能力的孩童來說，這座樂園可以說是一個夢幻殿堂，也是各種家庭回憶的集散地，許多人表示假如沒有這些影像記錄，幾乎快忘記台灣曾經有過這麼大規模的官方活動。