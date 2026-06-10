台灣2024減碳優於全球平均 2025預估落後目標1% 專家分析：應加大再生能源力道

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環境部3日公布最新「2026年版國家溫室氣體排放清冊」，統計2024年台灣溫室氣體淨排放量較基準年減少6.59%，且連續3年都有下降趨勢。不過媒體報導，環境部長彭啓明推估2025年減碳表現與國家階段性目標（10%）仍有一個百分比的落後差距。我國2025減碳目標真有可能跳票嗎？台灣氣候行動網絡研究中心（TCAN）總監趙家緯指出，不能僅單純趨勢描述，更應討論數字背後的政策意涵，台灣未來減碳力道將仰賴再生能源，應正視再生能源進度減緩的警訊，以對齊2030年碳排目標。

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環境部公布「2026年版國家溫室氣體排放清冊」，2024年台灣溫室氣體淨排放量較2005基準年減少6.59%，連續三年都呈下降曲線。資料提供：環境部

環境部公布「2026年版國家溫室氣體排放清冊」，統計2024年台灣溫室氣體淨排放量降至2.51億噸，較2005基準年減少約6.6%，連續三年都有下降趨勢。環境部表示，台灣2024年減碳趨勢優於全球平均（全球碳排增加2.3%），且近20年間台灣GDP成長高達93.13%，二氧化碳排放密集度反而下降48.59%。

清冊分類中占全國碳排逾九成的「能源部門」（涵蓋能源、製造營造、運輸、住商及農林漁牧等燃料燃燒類別），2024年排放量較基準年減少1.07%，其中製造業與營造業的減幅最顯著。環境部表示，這是《氣候變遷因應法》（原溫管法）實施以來，能源部門碳排首次呈現負成長。

清冊分類中占全國碳排逾九成的「能源部門」，2024年排放量較基準年減少1.07%，也是《氣候變遷因應法》實施以來，能源部門碳排首次呈現負成長。資料提供：環境部

根據聯合新聞網，2025年的數據明年才公布，但環境部長彭啓明預估，2025年約可減碳9%。與目標的10%有1個百分點的差距。無法達標原因可能是因去年經濟表現亮眼，企業有賺錢，雖更願意投入減碳，但同時也會擴大產能，確切數據仍在計算。

台灣氣候行動網絡研究中心（TCAN）總監趙家緯直言，溫室氣體清冊除了描述趨勢，更需討論數字背後的政策意涵。環境部雖初估2025年排碳2.45億噸，無法達成該單年減至2.41億噸的目標；但五年累計總排放量為12.9億噸，仍符合第二期國家溫室氣體減量目標不超過14億噸的法定總量。

放眼第三期（台灣NDC 3.0）目標，2030年碳排較基準年減28±2%，趙家緯表示，目前較為樂觀的是在碳費制度下，企業自主減量計畫預計可削減約4700萬噸碳排，幾乎能解決八成以上的減碳缺口。但仍須考慮到半導體產業持續擴產，接下來也將面臨新的碳排壓力。他指出，應正視台灣再生能源進度延緩的警訊，並透過碳費精準投放、落實企業減碳承諾，才能確保2030的目標不致跳票。

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