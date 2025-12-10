台灣2025代表字出爐 「罷」字獲選、「詐」居次

▲ 示意圖

台北市 / 林彥廷 綜合報導

「台灣2025代表字大選」票選結果今（10）日揭曉，由「罷」字拿到第一高票(15084票)獲選為今年的年度代表字，「詐」則為第2名(7588票)，與第一名票數相差近兩倍。第3名的「淹」字(6196票)與5名的「災」字(4578票)、第6名的「鏟」字(3796票)，則跟丹娜絲颱風、花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害有關，第9名的「稅 」字(2668 票)則直指美國關稅議題。

聯合報主辦的「台灣2025代表字大選」，邀來各界名人專家與達人推薦60個候選字，從 11 月 13 日至 12 月 8 日止，累積 26 天民眾選票 78184 張。

今日也公布票選結果，票選第1到第10名的2025年度代表字，依序為罷、詐、淹、挺、災、鏟、亂、裂、稅、韌。「罷」字的推薦人共有四位，包括台北市長蔣萬安、立法委員張啟楷、柯志恩，以及高中教師區桂芝。

蔣萬安指出，今年，台灣的民主擺脫了不正當的大罷免。政治應該要為民而行，是時候讓對立與操弄「作罷」，讓民生、治理與希望重新上場。

張啓楷表示，2025年大罷免創下世界惡例、撕裂台灣，也影響7月初丹娜絲颱風的救災與復原重建。「罷」這個字在國人心中有痛、有傷、有淚，提醒執政黨不要再犯同樣的錯，讓全國人民受害。

柯志恩說，過去一年，大罷免的風暴讓台灣陷於撕裂、對立，所幸強大的民意，共同捍衛民主，讓台灣度過考驗。希望朝野記取教訓，勿再讓仇恨動員毀掉台灣的未來與希望。

區桂芝表示，兩次大罷免撕裂社會，使深信「綠色正義」的人檢視自己的盲目，更鼓舞飽受台獨壓抑者說出真正認同。

「台灣年度代表字大選」活動，已邁入第18年，年年獲得國人熱烈參與和電子媒體的關注，從2008年的「亂」、2009年的「盼」、2010年的「淡」、2011年的「讚」、2012年的「憂」、2013年的「假」、 2014年的「黑」、2015年的「換」、2016年的「苦」到2017年的「茫 」、2018年的「翻」、2019年的「亂」、2020年的「疫」、2021年的「宅」、2022年的「漲」、2023年的「缺」、2024的「貪」與2025的「罷」，每個字都刻畫了當年的社會意向與民眾想法。

