台灣2025代表字出爐！萬人投「這個字」 林郁婷曝「第一反應」：好像能理解

台灣2025代表字出爐，由「罷」字奪冠。

「台灣2025代表字大選」今（10）日結果出爐，由「罷」字以15,084高票獲選第1名。對此，體育選手林郁婷受訪時說，當時第一反應是「怎麼會是這個字」，但是後面想想今年發生了很多事情，好像也是可以理解。

「台灣2025代表字大選」今天由主辦單位《聯合報》公布票選結果，其中「罷」為第1名，第2名則是「詐」，拿下7,588票，第3名是「淹」，有6,196票。

林郁婷今天也出席該活動，並接受媒體聯訪，記者問，「罷」這個字出來的第一個反應為何？林郁婷說，第一個反應是「怎麼會是這個字」，但是後面想想今年發生了很多事情，好像也是可以理解。

林郁婷說，自己挑了「毅」，是因為對運動員來說，算是相當重要的一件事，因為一個頂尖的運動選手如果沒有強大的意志力、堅忍不拔的毅力，是很難持之以恆的走到最後，站上夢想的舞台，甚至站上最高頒獎台的位置，所以她認為「毅」這個字對她來說是最重要的字，自己也會以這個字為繼續努力的方向、目標。

