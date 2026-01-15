台灣2025年刷卡將破4.5兆元新高 中信銀刷卡金額破一兆元登刷卡王

金管會。陳品佑攝



中信銀行支付業務再創台灣業界天花板！2025年度信用卡及簽帳金融卡刷卡金額總計突破１兆元大關，其中信用卡累計消費金額8,900億元、簽帳金融卡累積消費金額1,300億元，榮登年度刷卡王。

金管會統計顯示，2025年11月信用卡簽帳金額達新台幣3967億元、月減12.51%，2025年前11月累計簽帳金額達4兆5327億元、年增6.27%，創下歷史新高，全年刷卡金額有望再寫歷史紀錄。

中信銀表示，透過積極布建多元刷卡機、手機刷卡機及跨境收款等基礎建設，導入商戶智能客服及線上申辦平臺，提供商戶收款整合解決方案，2025年收單金額超越9,300億元。同時，隨著支付場景擴展，中國信託銀行的信用卡流通卡數、有效卡數等多項指標皆維持市場領先，開啟臺灣支付新里程碑。

中信銀行長期經營零售金融、社群平臺、交通旅遊、百貨休閒四大生態圈，透過結盟領導品牌發展聯名卡、收單服務、行動支付及會員點數等合作，滿足跨場域、高頻率消費需求。

在零售金融領域，推出中國信託uniopen聯名卡深耕日常消費；於社群平臺綁定中國信託LINE Pay卡、中國信託foodpanda卡，提升交易黏著度；交通旅遊場域藉由中油聯名卡、和泰聯名卡與中華航空聯名卡，串聯通行需求；百貨休閒則與33間百貨購物中心合作，打造全方位購物體驗。四大生態圈帶動中信卡發卡數與消費金額成長，並運用API技術整合支付功能至不同場景電子錢包，從交易付款、即時入點、跨場景兌換到回購，形成完整點數循環經濟。

針對不同消費族群，中國信託提供有感回饋提升消費動機，討論度極高的中國信託uniopen聯名卡權益再升級，於統一集團消費免領券，綁定icash Pay且完成踩點任務最高回饋可達11%，國外實體商店消費最高回饋11%。

中國信託LINE Pay卡攜手Hotels.com、台灣虎航、屈臣氏、蝦皮購物等品牌提供最高16%回饋，中華航空聯名卡消費最優6元回饋1哩，再享晉升華夏金卡會籍最優2年、全球航線機票86折起與專屬報到櫃檯等禮遇，是旅遊用卡的最佳選擇。

深受開車族喜愛的中油聯名卡，加油享最高6.8%回饋。中國信託遠東SOGO聯名卡館內消費享最高20%回饋、還可於大巨蛋秀泰影城購票85折，台北大巨蛋看演唱會、棒球賽享最高10%回饋。中國信託Mitsui Shopping Park LaLaport聯名卡，則可於日系品牌匯聚的館內消費享最高6%回饋。

