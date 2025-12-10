台灣2025年度代表字 「罷」字獲選

聯合報主辦「台灣2025年度代表字票選活動」，今（10）日公布票選結果「罷」字獲選，與一整年的大罷免活動、政局局勢有關，第二三名則是「詐」、「淹」。

2025年度代表字票選，前十名依序為罷、詐、淹、挺、災、鏟、亂、裂、稅、韌。「罷」字獲得第一高票15084票，票數幾乎是第二名「詐」字兩倍7588票，第3名是「淹」字6196票。

而「罷」字由台北市長蔣萬安、立委張啓楷、柯志恩、高中教師區桂芝提名。蔣市長指出，台灣的民主擺脫了不正當的大罷免，政治應該要為民而行，是時候讓對立與操弄「作罷」，讓民生、治理與希望重新上場。

聯合報總編輯王茂臻表示，過去代表字都是具有批判性的，但也有像2011年「讚」、2009年「盼」，今年「罷」字，則跟政治局勢有關，也希望之後代表字有更多更溫暖、正向的字，

