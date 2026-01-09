台灣2025年正式邁入「超高齡社會」總人口持續負成長、新生兒數再創新低
據內政部統計，台灣去年（2025年）總人口2329萬9132人，持續負成長，且65歲以上人口達467萬3155人，占整體20.06%，依據世界衛生組織定義，台灣已正式邁入「超高齡社會」。若以縣市別來看，台北市65歲以上人口比率最高，占24.18%。此外，2025年新生兒數為10萬7812人，再創新低；新生兒數已連續10年下降。
內政部今天公布2025年12月戶口統計資料，全年度新生兒數、總人口數、結婚對數等相關資料也出爐。
去年12月底，全台人口數為2329萬9132人，相比2024年同期減少了10萬1088人，人口負成長趨勢持續兩年。
備受關注的新生兒數部分，去年12月單月新生兒出生數為9027人，比11月增加1081人，但相較前年同期減少3469人。整體來看，去年1月至12月新生兒數僅有10萬7812人。
台灣新生兒數自2016年起逐年下降，2016年20萬8440人、2017年19萬3844人、2018年18萬1601人、2019年17萬7767人、2020年16萬5249人、2021年15萬3820人、2022年13萬8986人、2023年13萬5571人、2024年13萬4856人，加上去年僅有10萬餘人，已連續10年下降。
此外，去年整體死亡人數為20萬268人，折合年粗死亡率為千分之8.58，相比2024年減少了1839人。
觀察人口結構部分，台灣去年正式邁入超高齡社會，去年至12月底，0歲至14歲人口數為268萬1890人，占總人口比率11.51%；15歲至64歲人口數為1594萬4087人，占68.43%；65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%；若看整體20歲以上人口數為1964萬4140人，占84.31%。
而以全台縣市別來看，65歲以上人口比率最高為台北市的24.18%， 最低為新竹縣15.08%。整體觀察直轄市，65歲以上人口比率突破20%的直轄市各半，高雄市20.79%、台南市20.48%，另外新北市19.95%、台中市17.40%、桃園市16.72%。
至於一般縣市，嘉義縣24.11%、南投縣22.66%、基隆市22.28%、屏東縣21.84%、雲林縣21.76%、花蓮縣21.52%、澎湖縣21.03%、台東縣20.93、宜蘭縣20.77、彰化縣20.37、苗栗縣20.23，65歲以上人口比率也都突破20%；仍在20%以下的則有五縣市，包含嘉義市19.90%、金門縣19.69%、連江縣17.14%、新竹市16.16%、新竹縣15.08%。
根據WHO定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7%稱為「高齡化社會」，14%是「高齡社會」，若達20%稱為「超高齡社會」。
婚姻部分，去年結婚對數10萬4376對，折合年粗結婚率為千分之4.47，相比2024年的12萬3061對，減少1萬8685對；離婚對數部分，去年離婚對數5萬2101對，折合年粗離婚率為千分之2.23，比起2024年減少1368對。
