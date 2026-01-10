即時中心／高睿鴻報導

據世界衛生組織（WHO）定義，若65歲以上國民佔總人口比率達7%，即為「高齡化社會」；超過14%則是「高齡社會」；達20%則是「超高齡社會」。而根據內政部釋出的最新人口統計，去（2025）年12月底，65歲以上民眾已佔台灣總人口20.06%，首度跨越「超高齡社會」門檻。此數值不僅年年上漲，且相較於10年前佔比13.2%，短短10年內，台灣一口氣從「高齡化社會」變成「超高齡社會」，老化速度驚人。

人口老化也與新生人口銳減有關。內政部數據指，去年12月出生數為9027人，較前年同月減少3469人，減幅達到27.76%。另外，2015～2024年間，台灣出生率逐年下修，從一開始的9.08 ‰，重挫至5.76 ‰；而去年12月，出生率更跌到只剩4.56 ‰。出生人口減少也影響到總人口成長，內政部指出，2025年12月底台灣人口數為2329萬9132人，與上年同月比較減少10萬1088人、減幅0.43%，平均每天減少276.95人。

而新生人口銳減則可能與結婚率下降有關。台灣人壯年結婚比率持續下滑，有偶率若與10年前相比，幾乎所有壯年人口年齡層「單身比率」都提高。若拿2015年與2024年相較，30至34歲的「有偶率」從44.5%重挫至34.6%；35歲至39歲從60%下滑至51.1%；40至44歲從65.7%滑落至59%；45至49歲從68.8%下滑至62%；50至54歲71.6%下砍至64%；55至59歲73.5%滑落至66.4%；60至64歲從73.6%下滑至68.4%。從以上數據可見，如今即便是30至34歲族群，竟然都有超過6成尚未有配偶。

另一方面，根據內政部數據，去年12月底，65歲以上人口佔比最高的地區為台北市，比例高達24.18%、符合「超高齡社會」，堪稱全國最老。六都當中，台南及高雄也都跨過20%門檻，新北則以19.95%逼近門檻；至於本島其他14個縣市，僅有其中3個佔比低於20%，顯見台灣不分地區，老化情況皆相當嚴峻。

內政部另也說明，就縣市別言，0至14歲幼年人口比率，最高為新竹市15.16%、最低為金門縣7.70%；15至64歲壯年人口比率，最高為連江縣73.36%、最低為台北市63.86%；65歲以上老年人口比率，最高為台北市24.18%、最低為新竹縣15.08%。

原文出處：快新聞／老化速度驚人！台灣2025正式達標超高齡社會「這縣市」全國最老

