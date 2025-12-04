台灣2025熱搜關鍵字出爐！ 2逝世藝人進榜、普發現金登第3

Google公布台灣2025年度關鍵字搜尋排行榜。（示意圖／pixabay）

台灣人今年最關注什麼事？搜尋引擎巨擘Google今（4）日公布台灣2025年度關鍵字搜尋排行榜，結果顯示「地震」名列第一，第二名是因感染流感併發肺炎猝逝的女星「大S」（徐熙媛），第三名則是「普發一萬登記」。此外，已故歌手「方大同」、美國總統「川普」和影響全球的「關稅」等議題也進今年度熱門議題前十名。

台灣2025年度快速竄升關鍵字排名依序為「地震」、「大S」、「普發一萬登記」、東南亞爆紅的中文拼音工具「hanzii.net」、AI工具「Gemini」、歌手「方大同」病逝、美國總統「川普」、對等「關稅」政策、陸劇「許我耀眼」，以及8月的「颱風楊柳」。

台灣2025年關鍵字榜單。（圖／Google台灣）

在總榜與公共政策榜單中，可見民眾對於「地震」、「颱風」、「停班停課」、「大罷免」等時事議題的關注度。在快速竄升人物榜單部分，包括一篇社群發文就能影響全球局勢的「川普」，到新上任的國民黨主席「鄭麗文」，一舉一動都受到台灣人的重視；藝人「粿粿」與「范姜彥豐」的婚變風波，以及「劉品言」、「連晨翔」新婚夫妻也同時上榜，意味著名人的消息也能引起大家的關心。

台灣2025年公共政策關鍵字榜單。（圖／Google台灣）

台灣2025年人物關鍵字榜單。（圖／Google台灣）

而在AI能生成各種內容的年代，親臨「演唱會」現場的感動仍很難被取代，像是今年「二姐」江蕙復出，喚醒了跨世代的共同記憶 ；韓團BLACKPINK、BIGBANG隊長GD（G-DRAGON）、韓團TWICE與樂團五月天的巡演，讓無數粉絲守在螢幕前搜尋售票資訊，只為獲得親身參與的感動。

台灣2025年演唱會關鍵字榜單。（圖／Google台灣）

Google指出，2025年的Google搜尋排行榜，能看見一個既擁抱科技、又深愛生活的台灣，一手掌握最新的AI工具，讓想像力在數位世界飛翔；另一手則透過搜尋抓住關鍵，在真實的土地上確認安全、爭取權益、解決難題，並與他人共享這個世界。

Google所公布的台灣2025年搜尋排行榜，是依照期間內搜尋量快速竄升幅度所進行的排名，採計時間範圍為2024年12月至今年11月18日。

