台灣2025碳排估降9% 彭啓明：拚每年降至少4% 盼2030年達標

總統府「國家氣候變遷對策委員會」今天(22日)下午召開第六次會議，環境部長彭啓明在會中表示，台灣近5年減碳成效為有史以來最佳。他指出，根據最新預估，台灣2025年淨排放量較基準年下降9%，績效顯著，未來將力拚每年降幅4%以上，以達到2030年減碳28±2%的國家目標。

「國家氣候變遷對策委員會」22日下午召開第六次會議，環境部長彭啓明在會中報告環境部門的減碳行動。彭啓明指出，我國第二期溫室氣體階段管制目標是從2021到2025年，這5年是台灣有史以來減碳績效最佳的時候，2023年淨排放量較基準年2005年減少4.64%，2024年則減少6.7%；去年台灣經濟表現亮眼，通常經濟表現佳會反映在用電與排放量增加，但根據最新模型推估，我國2025年淨排放量較基準年下降9%，每年穩定減排2%至3%，績效顯著。

廣告 廣告

彭啓明表示，政府已在去年設定具高度挑戰性的台灣減碳新目標，每年須減碳4%以上，六大部門將推動20項旗艦計畫與80項自主減量計畫，並落實年度成果管考及資訊公開，力拚達標。他說：『(原音)2025年大概較基準年下降大概是9%，這個是目前的推估，當然跟我們想像10%還有1%的一個差距。但是各位可以看得到這個減碳的目標，一年大概減2%到3%，這個都是績效很顯著的。不過，我們的挑戰也越來越大，因為目前我們規劃的目標是2030年要28±2%，所以未來都是每年要4%以上的成長，我們要持續的努力。』

彭啓明指出，在總體減碳行動計畫六大創新中，排碳有價為重要的一環，碳費制度已於去年上路，在需繳交碳費的465家工廠中，有430家提出自主減量計畫，初步統計共提出3千多項減量措施，包括製程改善、提升能源效率、使用再生能源及低碳燃料轉換等。金管會也推出「綠色及轉型金融行動方案」，將企業自主減量計畫、自願減量及抵換專案納入投融資評估的優先考量。

此外，彭啓明強調，「減碳不是只有在台灣可以減」，台灣與友邦巴拉圭啟動碳權合作，雙方碳權工作小組已於日前召開今年第一季會議，會中達成共識，將由政府對政府同步推動碳權合作，取得500至1,000公頃造林專案用地，並簽訂台巴碳權合作執行協議，由巴拉圭提供造林專案與方法學，2月將進行造林專案討論，3月則安排向台灣企業說明，專案預定於2028年8月前完成，希望幫台灣與國內所有企業找到減碳之路。(編輯：許嘉芫)