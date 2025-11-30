台灣2025經濟成長率7.37%？ CNN點出問題：所得差距擴大、實質薪資停滯

行政院主計總處28日發布最新經濟預測，2025年全年經濟成長率從原預測4.45%大幅調升至7.37%。 圖：新頭殼資料照（示意圖）

[Newtalk新聞] 近年中國軍事威脅不斷，美國總統川普今年又推出關稅政策影響國際，然而台灣經濟卻逆勢繳出亮眼成績單。行政院主計總處近日公布最新預測，2025年前三季經濟成長率分別達5.54%、7.71%、8.21%，第三季更較原先10月概估值上修0.57個百分點；對第四季的預估成長率也同步調升至7.91%。全年經濟成長率估達7.37%。若預估成真，將創下15年新高。但《CNN》報導中點出亮麗數字背後的潛在問題，所得差距、薪資停滯與房價問題均不容忽視。

《CNN》指出，隨著Google、OpenAI、微軟等科技巨頭加速建置資料中心，大量仰賴由輝達、超微設計、台廠生產的高階晶片與伺服器，台灣廠商自然站上第一線。

根據統計，今年前10個月對美出口成長超過63%，主要即來自AI相關設備需求。不過，學界也提醒，這波出口暴衝可能難以長期維持。中華經濟研究院副院長王健全分析，今年基期已墊高的情況下，明年出口成長率恐由近30%回落至個位數。

儘管整體經濟數據亮眼，成長動能卻高度集中在電子製造業。根據研究機構資料，電子製造業占GDP比重超過15%，但僅吸納約6.5%的勞動人口，產業收益分配失衡，也使得不少民眾對「經濟繁榮」的感受相對保守。

主計總處預估，台灣2025年每人GDP將達38,748美元，每人GNI更達39,845美元，不僅超越日本、韓國，也將重新奪回「亞洲四小龍之首」。但相較之下，平均薪資水準仍落後日、韓至少三成以上，實質薪資成長已停滯多年。

《CNN》也引述多位民眾說法，指出「國家看起來很強，但多數人並沒有真的變富」。高雄一名護理師直言，醫護薪資成長有限，離職潮持續擴大；台北一名AI工程師也坦言，股市與科技業獲利創高，與多數上班族的日常生活仍存在落差。

報導提到，台灣的工資停滯並非短期問題，而是長期以壓抑工資換取出口競爭力所形成的結構結果。五年前電子業薪資已高出全體平均35%，如今差距拉大至70%以上，所得分配不均進一步擴大。

台灣大學經濟學者吳聰敏則提醒，薪資停滯並非台灣獨有，許多先進國家同樣面臨類似問題，尤其低技術勞工受影響更深。他指出，若考量購買力平價（PPP），台灣在國際比較中的人均 GDP 會再往上修正，部分彌補名目薪資與他國的差距，但房價仍是最沉重的壓力來源之一。《CNN》引述統計顯示，台北市房價所得比20年內接近翻三倍，水平已超越倫敦、紐約，甚至高於香港。

不過，中研院研究員吳介民指出，台灣社會普遍存在對政治與安全風險的高度不安感，反而促使產業與企業更謹慎布局未來，以中小企業為主的經濟結構反而培養出高度彈性與對全球趨勢的敏感度，「這也是台灣半導體產業能走到今天位置的原因」。

