台灣2035減碳目標落後日韓 彭啟明坦言未受邀COP 30

日本日前已公布2035年較峰值減碳目標為60％，韓國近日也宣布2035年將較峰值減少53％至60％，而我國2035年目標較峰值減少43％至47％，目標不止落後，且隨著我國邁入非核家園、再生能源進度落後，恐怕連2025年10％目標都難以達成。

因應將在巴西舉辦的COP 30，環境部7日舉行記者會宣布成立COP 30戰情中心。（林良齊攝）

因應將在巴西舉辦的COP 30，環境部7日舉行記者會宣布成立COP 30戰情中心，並提及台灣各項減碳精進作為，也提及COP 30觀察重點包括各國的國家自主貢獻（NDC 3.0）、自然解方及氣候基金進展等，環境部長彭啟明坦言「我應該是唯一一個未受邀的環境部長」，但包括產業、NGO等國內會有百餘名人員以觀察員參與COP 30。氣候署長蔡玲儀則稱，多個部會皆有派代表參與，希望大家能夠順利參與。

我國今年再度修正減碳目標，並把2035年減碳目標修正至較峰值減排43％至47％，但主要競爭國的日本及韓國分別喊出較峰值減排60％及上看60％目標，彭啟明指出，我國NDC3.0 並未計入核能，但環境部歡迎各種新型態能源加入一起減碳， 如去碳燃氫、SMR等技術都可以期待，而韓國仍未正式把NDC 3.0送至UNFCCC，由於韓國為我國主要競爭國，會與經濟部特別注意韓國動態。

據統計，我國排碳量較2005年減少1.77％、2023年減少4.64％、2024年推估減少6.7％，2025年目標則為10％，環境部長彭啟明則說，今年的變數則是排碳量大的半導體業大好、部分行業則受亂流，若按每年減碳速度2％至3％估算，預計今年可接近10％。

