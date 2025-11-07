台灣2035減碳高標較2005少40% 彭啓明喻登月計畫

（中央社記者汪淑芬台北7日電）「聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方大會」（COP30）10日至21日在巴西舉行。環境部今天舉行記者會，台灣2035年減碳高標較2005年少40%，部長彭啓明喻為登月計畫。

環境部表示，國家自定貢獻（NDC）是巴黎協定要求各國應提出在2020年以後的氣候行動，揭露包括溫室氣體碳排減量措施、減量目標及氣候變遷調適等作為，至少每5年更新強化的機制，今年COP30前應提交2035年NDC，也就是NDC3.0，截至11月6日，共72個締約方提交NDC3.0，累計約占全球排放量約62%。

廣告 廣告

台灣與國際同步，行政院在3日正式核定「2035年國家自定貢獻（NDC3.0）」，今天由環境部說明。

彭啓明說，台灣非氣候公約締約方，他是全球唯一未受邀參加COP30會議的環境部長，雖然遺憾，台灣仍自主遵循公約規範，自2020年起即與國際同步提出NDC並更新，讓世界看台灣的良善作為及建設性的角色，希望未來國際社會減碳時，能把台灣算進去。

彭啓明指出，今年1月「國家氣候變遷對策委員會」提報NDC3.0（beta版），以2005年為基準年，設定國家溫室氣體淨排放量，2030年減量28%正負2%；2032年減量32%正負2%；2035年減量38%正負2%，目標設定在亞洲僅次於日本。

彭啓明將台灣減碳的高標喻為登月計畫，也就是2030年較2005年減碳30%，2035年較2005年減碳40%。他說，非常具挑戰性，最重要的關鍵就是能源轉型，很大一個功能就是電力排碳係數往下降，而轉型又需再生能源，歡迎各種新型態能源可以加入，幫台灣更容易減碳，不過，並未包括核能，因核能仍有法規與安全檢查問題。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說，台灣於2016年首次啟動能源轉型，積極發展風力與太陽光電，使再生能源在總發電結構占比從2016年約4.8%，成長至2024年約11.7%，促使源結構步朝向低碳排發展；2024年啟動第2次能源轉型，強化氫能、生質能、地熱，在電力去碳化推動天然氣結合碳捕捉利用與封存（CCUS）技術。

蔡玲儀指出，台灣溫室氣體排放持續下降，相較2005年基準年，2022年及2023年碳排放分別減1.77%、4.64%，而2024年離岸風電新增裝置為世界排名第2，推估溫室氣體排放可較2005年減6.7%。

環境部宣布成立COP30戰情中心，氣候變遷署於官網設立「參與國際氣候行動」專區（網址：https://gov.tw/dQK），完整提供近年氣候公約進展、台灣積極參與氣候公約情形，邀請社會各界掌握國際發展趨勢，與政府共同參與全球氣候行動。（編輯：管中維）1141107